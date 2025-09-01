1 órája
Elhunyt a szőregi származású világbajnok profi bokszoló, Muhammad Ali egykori ellenfele, aki Bud Spencerrel is filmezett
75 éves korában elhunyt a szőregi származású világbajnok profi ökölvívó. Joe Bugner, alias Kreul József halálhírét a Brit Bokszszövetség jelentette be.
Az évtizedek óta Ausztráliában élő Joe Bugner brisbane-i ápolási otthonában hunyt el a Brit Bokszszövetség tájékoztatása szerint, amelyet a Nemzeti Sport szúrt ki. A Szőregen született profi ökölvívó kétszer elnyerte a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet, de háromszoros európai nehézsúlyú bajnoknak is mondhatta magát. Két ökölvívó legenda, Muhammad Ali és Joe Frazier ellen is ringbe lépett 1973-ban, előbbi ellen 1975-ben világbajnoki címért is bokszolt.
Joe Bugner világbajnok profi ökölvívó karrierje során nyolcvanhárom alkalommal lépett be a szorítóba. Hatvankilencszer győzött (negyvenegy KO), tizenháromszor kikapott (négy KO) és egy mérkőzés döntetlennel zárult.
Joe Bugnernek is köszönhetjük a Rockyt
Szőreg híres szülötte az 1970-es években élte virágkorát. Muhammad Ali ellen meccse inspirálta Sylvester Stallonét a Rocky megírásában. Több mozifilmben is szerepelt, az Én a vízilovakkal vagyok című alkotásban Bud Spencer ellenfele volt.
