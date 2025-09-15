szeptember 15., hétfő

Kick-box

2 órája

Magyar bajnoki címekkel kvalifikáltak a szegedi sportolók a válogatottba

Címkék#Nagy Rita#WAKO#kick-box

Eldőlt, hogy kik képviselhetik a magyar válogatottat a novemberi világbajnokságon. Szombathelyen rendezték meg a WAKO kick-box országos bajnokságát, amelyen a szegedi Combat “D” SC versenyzői is részt vettek. Hatan képviselték a klubot, mindannyian éremmel térhettek haza, öten ráadásul magyar bajnoki címmel.

Delmagyar.hu

Szombathelyen rendezték meg a WAKO kick-box országos bajnokságot. A verseny tétje a magyar bajnoki címek mellett a magyar válogatott-kerettagság volt a novemberi világbajnokságra, amelyet az Egyesült Arab Emírségekbeli Abu Dzabiban rendeznek majd novemberben.

A kick-box magyar bajnokság szegedi győztesei.
A szegedi Combat "D" SC kick-boxosai Szombathelyen.
Forrás: Combat "D" SC

Kiválóan szerepeltek az országos bajnokságon a szegedi Combat “D” SC kick-boxosai. Stricz Richárd edző hat tanítványa képviselte a klub, közülük öten magyar bajnoki címmel biztosították be a helyüket a nemzeti csapatban.

Szegedi kick-box sikerek

Nagy Rita (-60 kg, light contact és kick-light szabályrendszer), Kovács Marianna (master class -65 kg, light contact és kick-light szr.), Veszelovszki Péter (-79 kg, light contact és kick-light szr.), Vida Ádám (-89 kg, light contact szr.) és Zsarkó Dániel Péter (-94 kg, light contact és kick-light szr.) magyar bajnoki aranyéremmel a nyakában vívta ki a helyet a világbajnokságra utazó nemzeti csapatba.

Kovács Marianna a pointfighting szabályrendszerű kategóriában ezüstérmes lett, akárcsak Kiss Levente és Vida Ádám a kick-lightban, de Kiss Levente egy bronzéremmel is gazdagodott light-contactban.

A szegedi KirályTeam versenyzője, Solymosi Bence is magyar bajnoki címnek örülhetett Szombathelyen.

