Kick-box

1 órája

Ilyen csattanós visszatérésre számítottak a szegedi kick-boxostól az országos bajnokságon

A felnőttek között is felért a csúcsra Solymosi Bence. A KirályTeam szegedi kick-box akadémiájának a büszkesége magyar bajnoki címet nyert súlycsoportjában a Szombathelyen megrendezett országos bajnokságon.

Becsei Dávid

Az elmúlt hétvégén rendezték meg Szombathelyen a kick-box országos bajnokságot. A pointfighting szabályrendszer -79 kilogrammos súlycsoportjában a szegedi KirályTeam sportolója, Solymosi Bence nyert aranyérmet. A 20 éves tehetség először lett magyar bajnok a felnőtt mezőnyben, ráadásul meggyőző fölénnyel állhatott fel a dobogó tetejére.

Solymosi Bence magyar bajnok lett kick-boxban.
Solymosi Bence a dobogó tetején a kick-box országos bajnokságon.
Forrás: Szegedi Király Team Kick-box Akadémia

Solymosi Bence a legjobb négy között több, mint meggyőző, 11:1-es technikai KO-győzelemmel múlta felül békéscsabai ellenfelét, majd a fináléban szintén technikai KO-val nyert. 13:3 arányú sikerével tette fel a koronát a csodálatos teljesítményére a szombathelyi kick-box országos bajnokságon.

Indulhat a Wako Kick-box-vb-n

A KirályTeam sportolója magyar bajnoki címével jogot szerzett arra, hogy a felnőtt magyar válogatott tagjaként ott legyen a 2025-ös WAKO Kick-box világbajnokságon. A világesemény helyszíne az Egyesült Arab Emírségek lesz. Edzője, Gyuris Gábor szerint viszont az indulása egyelőre még kérdéses, mivel az utazás hatalmas költségekkel jár. Kiemelte, hogy Bence nagyon megérdemelné a világbajnoki részvételt, mert ő is egy a sportág legkiemelkedőbb alakjai közül.

– Kisgyermekkora óta együtt dolgozom Bencével, már akkor látszott, hogy mennyire céltudatos és ambícíózus versenyző, aki tehetségének köszönhetően sokra viheti a sportágban – mesélte Gyuris Gábor, Solymosi Bence edzője.

A korosztályos versenyekről világ- és Európa-bajnoki érmeket hozott haza Szegedre Bence, a felnőtt korosztályba lépése után viszont tanulmányai miatt felfüggesztette a versenyzést.

– A legnagyobb örömömre idén már foglalkoztatta a visszatérés gondolata, elszántan vágott bele az edzésekbe. Az ob-n csattanós visszatérésre számítottunk tőle, ami sikerült, így egyértelművé tette, hogy komolyan számolni kell vele a felnőttek között is. A nagyszerű eredmény mellett a szegedi csapatában az utánpótlás nevelésben segédedzőként is számítunk rá és Bence nemcsak az eredményei, hanem minden szempontból tökéletes példakép a következő versenyzői generáció előtt – számolt be a terveikről Gyuris Gábor, a Szegedi Halker Király Team edzője.

 

