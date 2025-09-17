szeptember 17., szerda

Férfi kézilabda

3 órája

Korda György üzent a Pick Szeged kézilabdázójának

Különleges üzenetet kapott az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának játékosa. Mikler Roland a Sport Televízió Harmadik félidő című műsorában járt, ahol Mirko Alilovic, Bánhidi Bence és Bodó Richárd mellett Korda György is üzent neki.

Becsei Dávid
Korda György üzent a Pick Szeged kézilabdázójának

Korda György meghívta gy pókerpartira az OTP Bank-Pick Szeged kapusát.

Fotó: Karnok Csaba

Tizenegyedik szezonját kezdte meg az OTP Bank-Pick Szeged csapatában Mikler Roland. A 39 éves kapus a Sport Televízió Harmadik félidő című műsorában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája első fordulója kapcsán járt bent. A mérkőzést az Orlen Wisla Plock nyerte meg 34–33-ra. Elképesztő csúcsot állított fel a találkozón a szegediek korábbi kapusa, Mirko Alilovic, aki a huszonharmadik idényét kezdte meg a BL-ben. A horvát kapus mellett Korda György énekes is üzent a műsorban Miklernek.

Mikler Rolandnak üzent a Plock-meccs után Korda György.
Mikler Roland pályafutását Korda György is nyomon követi.
Fotó: Karnok Csaba

– Kedves, Roland! Figyelem a pályafutásodat, mindketten elég régóta óta ott vagyunk a placcon, kívánom neked, hogy nagyon sok szép évet kézilabdázz még, ha bírod, aztán pedig pókerezz, velem – hangzottak el az ikonikus pókerközvetítéseiről is ismert Korda György szavai.

És hogy miért üzent Korda György Mikler Rolandnak a műsorban? A magyar válogatott kapus állítólag kiválóan utánozza Kordát, amit a 86 éves énekes is megengedett, hogy bemutasson. A performansz viszont elmaradt, így csak a képzeletünk szabhat neki határt, hogy Mikler elképzeljük Korda György szerepében.

Az OTP Bank-Pick Szeged ma 18.45-től (élő: Sport1) a dán GOG vendége lesz a BL B csoportjának a második fordulójában. Ezen az egyik legfontosabb feladatuk az lesz a kékeknek, hogy megállítsák Ól Mittúnt.

Korda György üzenete Mikler Rolandnak:

