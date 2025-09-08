szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

23°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Lejátszotta első felkészülési mérkőzéseit az SZTE-Szedeák

Címkék#SZTE-Szedeák#Tóth László Emléktorna#Simándi Árpád#kosárlabda

Győzelemmel zárták az első tornát. Az SZTE-Szedeák részt vett az oroszlányi Tóth László Emléktornán. Simándi Árpád tanítványi az elődöntőben kikaptak a Körmendtől, a bronzmeccset viszont megnyerték a szlovák kosárlabda-bajnokságban érdekelt Komarno ellen.

Becsei Dávid

Két felkészülési mérkőzést is játszott az SZTE-Szedeák férfi NB I./A csoport kosárlabdacsapata az elmúlt hétvégén. Az oroszlányi Tóth László Emléktornán 96–71-re kikaptak az elődöntőben a Körmendtől, a bronzmeccset viszont megnyerték a szlovák BC Komarno ellen 72–61-re. A közös gyakorlást augusztus 21-én kezdték el a szegediek.

A kosárlabda-bajnokságra gyakorolt a Szedeák.
A férfi kosárlabda NB I./A csoportos Szedeák Oroszlányban gyakorolt a hétvégén.
Fotó: Kamenik Balázs

– Az eldöntő egy igazi erőfelmérő volt. A Körmend még előttünk jár, kijött az összes hibánk, de nem szabad pánikolni, mert van időnk, dolgozni kell és kijavítani őket. A bronzmérkőzésen jól reagáltunk az előző napi vereségre, bizonyos periódusokban hatékony védekezésből tudtunk könnyű kosarakat dobni. Természetesen nagyon sok még a hiba, de három napunk volt közösen a héten, ezen nem csodálkozhatunk. Sok idő van még a bajnokság kezdetéig, napról napra fejlődni fogunk – értékelte az első két edzőmeccs tapasztalatait Simándi Árpád.

Férfi kosárlabda, Tóth László Emléktorna, bronzmérkőzés:

SZTE-Szedeák–BC Komarno 72–61 (17–17, 20–12, 19–20, 16–12)
Szedeák: Vulikics 7/3, Cseh 4 , Drenovac 24/9 , Zsíros 6/6 , Records 8. Csere: Fortune 9/3, Polányi 12/12, Anda 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Elődöntő:

SZTE-Szedeák–Körmend 71–96 (12–20, 24–30, 16–26, 19–20)
Szedeák: Vulikics 11/3, Cseh 4, Drenovac 15, Zsíros 3/3, Records 15. Csere: Fortune 21/12, Polányi, Anda, Papp, Mészáros 2, Kiss-Leizer. Vezetőedző: Simándi Árpád.

A bajnoki szezon szeptember 27-én kezdődik, az első fordulóban a szegediek az előző idény bronzérmese, az Atomerőmű SE vendégei lesznek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu