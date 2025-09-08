Lejátszotta első felkészülési mérkőzéseit az SZTE-Szedeák

Két felkészülési mérkőzést is játszott az SZTE-Szedeák férfi NB I./A csoport kosárlabdacsapata az elmúlt hétvégén. Az oroszlányi Tóth László Emléktornán 96–71-re kikaptak az elődöntőben a Körmendtől, a bronzmeccset viszont megnyerték a szlovák BC Komarno ellen 72–61-re. A közös gyakorlást augusztus 21-én kezdték el a szegediek.

A férfi kosárlabda NB I./A csoportos Szedeák Oroszlányban gyakorolt a hétvégén.

Fotó: Kamenik Balázs

– Az eldöntő egy igazi erőfelmérő volt. A Körmend még előttünk jár, kijött az összes hibánk, de nem szabad pánikolni, mert van időnk, dolgozni kell és kijavítani őket. A bronzmérkőzésen jól reagáltunk az előző napi vereségre, bizonyos periódusokban hatékony védekezésből tudtunk könnyű kosarakat dobni. Természetesen nagyon sok még a hiba, de három napunk volt közösen a héten, ezen nem csodálkozhatunk. Sok idő van még a bajnokság kezdetéig, napról napra fejlődni fogunk – értékelte az első két edzőmeccs tapasztalatait Simándi Árpád.

Férfi kosárlabda, Tóth László Emléktorna, bronzmérkőzés:

SZTE-Szedeák–BC Komarno 72–61 (17–17, 20–12, 19–20, 16–12)

Szedeák: Vulikics 7/3, Cseh 4 , Drenovac 24/9 , Zsíros 6/6 , Records 8. Csere: Fortune 9/3, Polányi 12/12, Anda 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Elődöntő:

SZTE-Szedeák–Körmend 71–96 (12–20, 24–30, 16–26, 19–20)

Szedeák: Vulikics 11/3, Cseh 4, Drenovac 15, Zsíros 3/3, Records 15. Csere: Fortune 21/12, Polányi, Anda, Papp, Mészáros 2, Kiss-Leizer. Vezetőedző: Simándi Árpád.

A bajnoki szezon szeptember 27-én kezdődik, az első fordulóban a szegediek az előző idény bronzérmese, az Atomerőmű SE vendégei lesznek.