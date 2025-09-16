szeptember 16., kedd

Jótékonyság

2 órája

Jótékonysági tornát rendeznek Geri gyógyulásáért

Kovács Geri, Meritus Egyesület, jótékonyság

Szombaton mindenki segíthet. A Meritus közösség első alkalommal rendezi meg a lábtenisz bajnokságot, amellyel az ötéves Kovács Geri gyógyulásáért gyűjtenek.

Munkatársunktól

Kovács Geriről lapunk is többször írt, ő az az ötéves szegedi kisfiú, aki Duchenne-féle izomdisztrófiával él. Az állapotromlást, az izmok elhalását egy génterápiás készítmény állíthatná meg, amelyet egyelőre az Egyesült Államokba és az Egyesült Arab Emírségekben engedélyeztek, és 1,3 milliárd forintba kerül. Geri szülei azért küzdenek, hogy összegyűjtsék ezt az összeget.

Kovács Geri gyógyulásáért rendez jótékony lábtenisz kupát a Meritus Egyesület.
Kovács Geri gyógyulásáért rendez jótékony lábtenisz kupát a Meritus Egyesület.

Szombaton a szegedi fiatalokból álló Meritus Közösség a Szeged Városi Tenisz Klubban rendezi meg az I. Jótékonysági Lábtenisz versenyt, amelynek befolyt nevezési díját teljes egészében a családnak ajánlják fel a szervezők. A nap folyamán a helyszínen lehetőség lesz adománygyűjtő ládában is elhelyezni a pénzadományokat. 

Kovács Geri gyógyulását segítenék a tornával

A háromfős csapatok nevezési díja fejenként 5000 forint, ez egy ebédet is magában foglal. A lábtenisz kupa double elimination rendszerben zajlik majd, azaz egy csapat csak akkor esik ki, ha kétszer vereséget szenved. Nevezni a Meritus Egyesület számlaszámára (11735005-26077433) befizetett összeggel, közleményben a csapatnévvel, valamint az ezen a linken található űrlap segítségével lehet. Az I. Jótékonysági lábtenisz kupát az MLSZ Csongrád-Csanád vármegyei igazgatósága, valamint a St. Mihály FC is támogatja, a kupa megnyitóját szombaton 8.30-tól tartják, az első meccseket pedig 9 órától rendezik.

Gerit a Korábban Érkeztem Alapítványon keresztül, egy alszámlára utalva is lehet támogatni. A 10918001-00000026-89160042-es számlára érkező adományokat teljes egészében Geri megmentésére fordítják. 

 

