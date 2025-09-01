Hagyományteremtő tornát nyertek a szegediek

Hagyományteremtő futballeseményt rendeztek Kecskeméten, az I. KTE Old Boys torna során három csapat mérkőzött meg egymással. A szervező kecskemétiek mellett az FC Bihor, valamint a Szeged öregfiúk csapata vett részt a tornán, amelyen körmérkőzéses rendszerben, kétszer húsz percet játszottak egymással a csapatok.

A Szeged nyerte a KTE Old Boys torna első felvonását.

A szegediek két, gólokban gazdag meccset játszottak a Széktói stadion edzőpályáján, és két győzelmükkel első helyen zárták a tornát. A szervezők szándékai szerint a jövőben három-négy havonta szintén megrendeznék a tornát.

Az I. KTE Old Boys torna eredményei

KTE–FC Bihor 3–2

KTE–Szeged 5–7

Szeged–FC Bihor 6–2

A győztes szegedi csapat: Győri Róbert, Kopschitz Péter, Bálint Dániel, Bernát Péter, Szőke Péter, Juhász Ádám, Péter Sándor, Szlobodnyik Gábor, Takács Gábor, Puskás Csaba, Kiszner Antal, Bodó Attila.