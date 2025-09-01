6 perce
Hagyományteremtő tornát nyertek a szegediek
A tervek szerint a későbbiekben is újra találkoznának. Az első alkalommal megrendezett KTE Old Boys torna a szegedi csapat győzelmével ért véget.
Hagyományteremtő futballeseményt rendeztek Kecskeméten, az I. KTE Old Boys torna során három csapat mérkőzött meg egymással. A szervező kecskemétiek mellett az FC Bihor, valamint a Szeged öregfiúk csapata vett részt a tornán, amelyen körmérkőzéses rendszerben, kétszer húsz percet játszottak egymással a csapatok.
A szegediek két, gólokban gazdag meccset játszottak a Széktói stadion edzőpályáján, és két győzelmükkel első helyen zárták a tornát. A szervezők szándékai szerint a jövőben három-négy havonta szintén megrendeznék a tornát.
Az I. KTE Old Boys torna eredményei
KTE–FC Bihor 3–2
KTE–Szeged 5–7
Szeged–FC Bihor 6–2
A győztes szegedi csapat: Győri Róbert, Kopschitz Péter, Bálint Dániel, Bernát Péter, Szőke Péter, Juhász Ádám, Péter Sándor, Szlobodnyik Gábor, Takács Gábor, Puskás Csaba, Kiszner Antal, Bodó Attila.
