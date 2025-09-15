Ismét a meccsidőpontok kapcsán fordulnak az MLSZ-hez az NB II.-es klubok

A labdarúgó másodosztály 16 csapatos mezőnyéből 15 csapat vett részt azon az egyeztetésen, amelyet a Budapest Honvéd kezdeményezett az NB II.-es csapatok között. A megbeszélés egy egyperces néma csenddel kezdődött a Kozármisleny nemrég elhunyt ügyvezetője, Feleki Attila emlékére. Az egyeztetésen részt vett a Szeged-Csanád Grosics Akadémia is. A kispesti klub beszámolójából kiderül, a klubok képviselői megállapították, hogy nincsen olyan eszköz a kezükben, amellyel kiszűrhetnék a rasszistának titulált szurkolói bekiabálásokat, egyúttal kezdeményeztek egy konzultációt az Magyar Labdarúgó-szövetséggel a fegyelmi szabályzat módosításával kapcsolatban.

A labdarúgó másodosztály klubjainak képviselői közösen lépnének fel a kötelező vasárnapi meccsek ellenében. Fotó: honvedfc.hu

Labdarúgó másodosztály: évek óta vasárnapi meccsek

Az NB II.-ben évek óta vasárnap rendezik a mérkőzéseket, kivéve azokat a találkozókat, amelyet az M4 Sport élőben közvetít hétfőnként. A klubok ismételten kezdeményezik, hogy ne kizárólag vasárnap lehessen játszani. Hozzátették, azok a fiatal játékosok, akik a kispadon ülnek a másodosztályú meccsen, nem játsztnak a hétvégén, hiszen az NB III.-ban is vasárnap rendezik a meccseket.

A csapatok megállapodtak abban, hogy a létesítmények teljes kapacitásának 10 százalékát elérhetővé teszik a vendégdrukkerek számára, egyúttal elhatározták, a jövőben rendszeresen találkoznak majd.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia az NB II.-es bajnokságot vasárnap 17 órától a Soroksár ellen folytatja az NB II.-ben, míg a Mol magyar kupában a DVTK vendége lesz a csapat.