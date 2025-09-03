Visszavonul a válogatottságtól a Pick Szeged korábbi játékosa

Lékai Máté visszavonul. A hírt a Magyar Kézilabda-szövetség közölte szerdán délben. A 37 éves irányító 198 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, 2010 és 2012 között a Pick Szegedet erősítette.

Lékai Máté bejelentette a visszavonulását a válogatottól.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Lékai Máté visszavonul

– Fontos döntést hoztam meg, úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz – indította bejelentése kapcsán Lékai Máté. – Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége. Köszönöm a családomnak, a csapattársaimnak, edzőimnek, és mindenkinek, aki támogatta és segítette az utamat. Külön köszönet azoknak a szurkolóknak, akik mindig mellettem álltak, még a legnehezebb pillanatokban is. A válogatott pályafutásom véget ér, de a kézilabda iránti szeretetem és tiszteletem örökké megmarad. Továbbra is figyelemmel kísérem és támogatom a magyar kézilabda jövőjét. Hiszek abban, hogy a legjobb időszakok még előttünk állnak, és biztos vagyok benne, hogy a következő generációk is nagyszerű dolgokat érnek el. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodálatos utazásnak! – nyilatkozta Lékai Máté a Magyar Kézilabda-szövetség hivatalos oldalán.

Lékai Máté visszavonul. Ezt hallva és olvasva mindenkiben ezernyi pillanat és élmény villan fel az elmúlt majdnem két évtizedből férfi kézilabdát a magyar válogatottból és klubszinten egyaránt. Így van ezzel a szövetség jelenlegi elnöke, Ilyés Ferenc is, aki hosszú éveken át játszott együtt Mátéval a nemzeti együttesben.

Ilyés közös emléke az Izland elleni olimpiai negyeddöntő

– Elsősorban, mint egykori válogatottbeli csapattársamról tudok beszélni, hiszen sok nagy meccset vívtunk együtt – hangsúlyozta Ilyés Ferenc. – A legemlékezetesebb nyilván valamennyiünk számára a 2012-es londoni olimpia, és főként annak Izland elleni negyeddöntője, ahol a rendes játékidő végjátékában egészen valószerűtlen módon sikerült egyenlítenünk Máté révén, majd a győzelmet is kiharcoltuk. Már fiatalon is kiemelkedett játékintelligenciája, tehetsége, küzdőszelleme révén, és ezt több mint másfél évtizeden keresztül a válogatott szolgálatába állította – ezért a magyar kézilabdázás mindig hálás lehet neki. Egykori játékosként tudom, előbb-utóbb eljön az az idő, amikor már nehezebben viseljük a terhelést, ezért, bár nagyon sajnálom Máté döntését, de átérzem az okát és megértem, hogy már nem tud a válogatottban szerepelni. A Szövetség nevében nagyon köszönöm neki a nemzeti csapatban nyújtott teljesítményt! – fejezte ki köszönetét Ilyés Ferenc