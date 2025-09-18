szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

11°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rutai Balázs eltiltott

48 perce

Sorsdöntő párharcot játszik a magyar futsalválogatott az Eb-ért

Címkék#Románia#Sergio Mullor#futsalválogatott eb#Rutai Balázs

Sorsdöntő párharc vár Sergio Mullor szövetségi kapitány tanítványaira. A magyar futsalválogatott az Európa-bajnoki részvételért lép pályára Románia ellen ma 20 órától (élő: M4 Sport) a debreceni Főnix Arénában.

Becsei Dávid

Tizenhét fős játékoskerettel készül a magyar futsalválogatott a Románia elleni párharcra. A győztes ott lesz a jövő évi Európa-bajnokságon, amelyet Litvánia, Lettország és Szlovénia rendez közösen. A keret tagja a szegedi születésű Rutai Balázs is, ő viszont Szalmás Zoltánhoz hasonlóan a debreceni találkozón nem léphet pályára, ugyanis két sárga lapja miatt kapott eltiltását tölti le a pótselejtező első felvonásán. A visszavágón viszont már mindketten ott lehetnek majd. A behívottak mind egészségesek, így a magyar futsalválogatott legerősebb összeállításában léphet pályára. 

Rutai Balázs a magyar futsalválogatott játékosa.
Rutai Balázs Kecskemétről érkezik a magyar futsalválogatottba.
Fotó: Bús Csaba/MW

2015 szeptemberében emlékezetes Eb-selejtezőt játszott egymással Magyarország és Románia. A helyszín akkor is Debrecen volt, az Európa-bajnoki részvételt jelentő győztes gólt pedig az utolsó másodpercben egy előreívelt labdából Dróth Zoltán szerezte fejjel. Most a visszavágót Craciovában rendezik, a magyarok célja, hogy előnnyel utazhassanak. A tíz évvel ezelőtti csapatból már csak Rábl János maradt hírmondónak, ő viszont jelenleg a csapatkapitány. 

– A motiváció adott, hiszen az Európa-bajnoki szereplés a tét, biztos vagyok benne, hogy minden játékosom a tudása legjavát adja a találkozókon. Miután két hasonló képességű csapat áll majd szemben egymással, rengeteg múlhat az aprónak tűnő részleteken, például, hogy milyen megoldást választunk egy-egy helyzet végén, kellően higgadtak leszünk-e a kulcsszituációkban. Alaposan kielemeztük a román válogatottat, tudjuk, mire számíthatunk tőlük, és mire kell kiemelt figyelmet fordítanunk. A párharc két meccsen dől el, vagyis nyolcvan perc alapján hirdetnek továbbjutót, ez természetesen befolyásolja a meccstervünket is – mondta az mlsz.hu-nak Sergio Mullor szövetségi kapitány. 

A magyar futsalválogatott Eb-selejtezős góljai:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu