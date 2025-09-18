Sorsdöntő párharcot játszik a magyar futsalválogatott az Eb-ért

Tizenhét fős játékoskerettel készül a magyar futsalválogatott a Románia elleni párharcra. A győztes ott lesz a jövő évi Európa-bajnokságon, amelyet Litvánia, Lettország és Szlovénia rendez közösen. A keret tagja a szegedi születésű Rutai Balázs is, ő viszont Szalmás Zoltánhoz hasonlóan a debreceni találkozón nem léphet pályára, ugyanis két sárga lapja miatt kapott eltiltását tölti le a pótselejtező első felvonásán. A visszavágón viszont már mindketten ott lehetnek majd. A behívottak mind egészségesek, így a magyar futsalválogatott legerősebb összeállításában léphet pályára.

Rutai Balázs Kecskemétről érkezik a magyar futsalválogatottba.

Fotó: Bús Csaba/MW

2015 szeptemberében emlékezetes Eb-selejtezőt játszott egymással Magyarország és Románia. A helyszín akkor is Debrecen volt, az Európa-bajnoki részvételt jelentő győztes gólt pedig az utolsó másodpercben egy előreívelt labdából Dróth Zoltán szerezte fejjel. Most a visszavágót Craciovában rendezik, a magyarok célja, hogy előnnyel utazhassanak. A tíz évvel ezelőtti csapatból már csak Rábl János maradt hírmondónak, ő viszont jelenleg a csapatkapitány.

– A motiváció adott, hiszen az Európa-bajnoki szereplés a tét, biztos vagyok benne, hogy minden játékosom a tudása legjavát adja a találkozókon. Miután két hasonló képességű csapat áll majd szemben egymással, rengeteg múlhat az aprónak tűnő részleteken, például, hogy milyen megoldást választunk egy-egy helyzet végén, kellően higgadtak leszünk-e a kulcsszituációkban. Alaposan kielemeztük a román válogatottat, tudjuk, mire számíthatunk tőlük, és mire kell kiemelt figyelmet fordítanunk. A párharc két meccsen dől el, vagyis nyolcvan perc alapján hirdetnek továbbjutót, ez természetesen befolyásolja a meccstervünket is – mondta az mlsz.hu-nak Sergio Mullor szövetségi kapitány.

A magyar futsalválogatott Eb-selejtezős góljai: