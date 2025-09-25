31 perce
Botrányos Eb-pótselejtezőn játszotta élete meccsét a szegedi futsalos
Botrányos körülmények között jutottak tovább. A magyar futsalválogatott románok elleni visszavágója a hatodik percben 1–0-s hazai előnynél félbeszakadt Craiovában nagyjából fél órára. Végül 2–2-es döntetlennel zárult a mérkőzés, így a magyarok megőrizték Debrecenben szerzett egygólos előnyüket és tíz év után ismét ott lehetnek az Európa-bajnokságon. Ott volt a pályán a szegedi Rutai Balázs is, akit csütörtökön délben még a repülőtérre tartva értünk el telefonon.
Rutai Balázs csereként lépett pályára Craiovában.
Forrás: MLSZ
Pokoli hangulat fogadta a magyar futsalválogatott játékosait a Románia elleni Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján. A hazai szurkolók már a magyar himnusz alatt is elképesztő hangzavart csaptak, majd a meccs hatodik percében többen beszaladtak a pályára. A román szurkolók egymásnak és a rendfenntartóknak estek, mint utóbb kiderült, azért, mert az eredményjelzőn Magyarország–Magyarország felirat jelent meg angolul a Románia–Magyarország helyett.
– Kijutott a nehezítő körülményekből, hiszen kétszer hátrányba kerültünk és félbe is szakadt a mérkőzés, de jól reagált mindenre a csapat. Megérdemelten egyenlítettünk, a két mérkőzés alapján pedig a jobb játékerőt képviselő válogatott jutott tovább – jegyezte meg a Délmagyarország érdeklődésére Rutai Balázs, akit a repülőtérre menet értünk utol telefonon.
A 27 éves futsalos szerint miután bementek az öltöző folyosóra, a visszatérésre készültek. Rögtön szóltak nekik, a meccs biztosan folytatódik, csak kivezetik a két szurkolótábort. Végig arra összpontosítottak, hogy a bekapott gól ellenére jól kezdték a mérkőzést.
Voltak lehetőségei a magyar futsalválogatottnak
– Már a párharc első felvonásán is rengeteg gólhelyzetünk volt Debrecenben, nem túlzok, akár két-három góllal is nyerhettünk volna. Craiovában is sokat alakítottunk, ki, rúgtunk kapufát és egy tízméterest is kihagytunk. Ahogy az lenni szokott, ilyenkor az ellenfél mindig megbosszulja ezeket a hibákat kontrából, de a végén Büki Baltazár góljának köszönhetően mi örülhettünk – mesélte büszke a Kecskemét játékosa.
A szegedi futsalos kiemelte, hogy karrierje legfontosabb mérkőzésén van, amelynek a csúcsa lehet, hogy 2026. január 26. és február 7. között Európa-bajnokságon szerepelhet majd. A kontinenstorna helyszíne a lettországi Riga, a litvániai Kaunas és a szlovéniai Ljubljana lesz. A tizenhat csapatos Eb sorsolását október 24-én készítik el.
