Botrányos Eb-pótselejtezőn játszotta élete meccsét a szegedi futsalos

Pokoli hangulat fogadta a magyar futsalválogatott játékosait a Románia elleni Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján. A hazai szurkolók már a magyar himnusz alatt is elképesztő hangzavart csaptak, majd a meccs hatodik percében többen beszaladtak a pályára. A román szurkolók egymásnak és a rendfenntartóknak estek, mint utóbb kiderült, azért, mert az eredményjelzőn Magyarország–Magyarország felirat jelent meg angolul a Románia–Magyarország helyett.

Így örült Rutai Balázs (11-es mezben) a magyar futsalválogatott továbbjutást érő góljának egy perccel a meccs vége előtt.

Forrás: MLSZ

– Kijutott a nehezítő körülményekből, hiszen kétszer hátrányba kerültünk és félbe is szakadt a mérkőzés, de jól reagált mindenre a csapat. Megérdemelten egyenlítettünk, a két mérkőzés alapján pedig a jobb játékerőt képviselő válogatott jutott tovább – jegyezte meg a Délmagyarország érdeklődésére Rutai Balázs, akit a repülőtérre menet értünk utol telefonon.

A 27 éves futsalos szerint miután bementek az öltöző folyosóra, a visszatérésre készültek. Rögtön szóltak nekik, a meccs biztosan folytatódik, csak kivezetik a két szurkolótábort. Végig arra összpontosítottak, hogy a bekapott gól ellenére jól kezdték a mérkőzést.

Voltak lehetőségei a magyar futsalválogatottnak

– Már a párharc első felvonásán is rengeteg gólhelyzetünk volt Debrecenben, nem túlzok, akár két-három góllal is nyerhettünk volna. Craiovában is sokat alakítottunk, ki, rúgtunk kapufát és egy tízméterest is kihagytunk. Ahogy az lenni szokott, ilyenkor az ellenfél mindig megbosszulja ezeket a hibákat kontrából, de a végén Büki Baltazár góljának köszönhetően mi örülhettünk – mesélte büszke a Kecskemét játékosa.

A szegedi futsalos kiemelte, hogy karrierje legfontosabb mérkőzésén van, amelynek a csúcsa lehet, hogy 2026. január 26. és február 7. között Európa-bajnokságon szerepelhet majd. A kontinenstorna helyszíne a lettországi Riga, a litvániai Kaunas és a szlovéniai Ljubljana lesz. A tizenhat csapatos Eb sorsolását október 24-én készítik el.

Íme a visszavágó összefoglalója: