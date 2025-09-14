34 perce
Kettős vereséggel búcsúzott a Szegedi VE a Ferencváros ellen
A tartalékos FTC-Telekom dolgát sem tudta megnehezíteni az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. A BENU Magyar Kupa negyeddöntőjét a szegediek 27–9-re vesztették el a Népligetben, majd huszonnégy órával később a több ifjúsági játékossal felálló Ferencváros 16–5-re nyert, így kettős győzelemmel jutott a legjobb négy közé.
Most már a bajnoki rajtra koncentrálhat kizárólag az SZVE Goodwill Pharma Fortacell, miután a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa negyeddöntős küzdelmeitől 43–14-es összesítéssel búcsúztak a minden fronton címvédő FTC-Telekom ellen.
A Szeged a férfi vízilabda OB I. első fordulójából elhalasztott kaposvári mérkőzését október elsején pótolja majd a somogyiak otthonában. A bajnokság második fordulójának játéknapja október tizenegyedike, akkor a KSI vendégei lesznek Kiss Csaba tanítványai.
Kiss Csaba: – A Ferencváros elleni két mérkőzésen nem sok mindent tudtunk megvalósítani a terveink közül, így nehéz értékelni szakmailag. A visszavágó még annyira sem tetszett, mint az első mérkőzés, mert azt gondoltam, a sok fiatallal felálló Fradival játszhatunk egy szorosabb meccset. Sajnos az már az elején látszott, hogy ez nem lehetséges, ugyanis kevésbé voltak motiváltak a játékosaim az első, tizennyolc gólos vereség után, ami részben érthető is. Picit úgy érzem, hogy kezdhetünk mindent elölről, leginkább, ami a motivációt és a csapategységet illeti, a taktika még odébb van. Látszik az út, amin mennünk kell, remélem, jön rajta mindenki.
Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó:
SZVE Goodwil Pharma Fortacell–FTC-Telekom 5–16 (2–5, 2–3, 0–6, 1–2)
Szeged, Tiszavirág sportuszoda. Vezette: Tordai, Kollár.
Szeged: Danka – Sánta, Pető, Bóbis, Spitz 2, Kürti, Doroszlai. Csere: Gyovai (kapus), Pörge, Horváth V., Báthory, Gólya 2, Nyíri, Komlódi. Vezetőedző: Kiss Csaba.
FTC: Lévai – Vismeg Zs. 1, Nagy Ákos 3, Fekete 3, Varga V. 3, Vigvári Ve. 1, de Toro 1. Csere: Szakonyi (kapus), Lugosi 2, Jámbor, Varga K., Paján, Haverkampf 1, Szöllősi 1. Vezetőedző: Nyéki Balázs.
Gól – emberelőnyből: 1/11, ill. 4/8.
Ötméteresből: -, ill. 1/1.
Kipontozódott: Paján.
Sikeresen mutatkozott be a szegedi női vízilabdacsapat új vezetőedzője