szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

24°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi vízilabda

34 perce

Kettős vereséggel búcsúzott a Szegedi VE a Ferencváros ellen

Címkék#Ferencváros#BENU Magyar Kupa#SZVE Goodwil Pharma Fortacell#férfi vízilabda

A tartalékos FTC-Telekom dolgát sem tudta megnehezíteni az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. A BENU Magyar Kupa negyeddöntőjét a szegediek 27–9-re vesztették el a Népligetben, majd huszonnégy órával később a több ifjúsági játékossal felálló Ferencváros 16–5-re nyert, így kettős győzelemmel jutott a legjobb négy közé.

Becsei Dávid

Most már a bajnoki rajtra koncentrálhat kizárólag az SZVE Goodwill Pharma Fortacell, miután a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa negyeddöntős küzdelmeitől 43–14-es összesítéssel búcsúztak a minden fronton címvédő FTC-Telekom ellen.

Szegedi Magyar Kupa-búcsú az FTC ellen.
Kettős vereséggel búcsúztak a szegediek a Magyar Kupa idei küzdelmeitől.
Fotó: Karnok Csaba

A Szeged a férfi vízilabda OB I. első fordulójából elhalasztott kaposvári mérkőzését október elsején pótolja majd a somogyiak otthonában. A bajnokság második fordulójának játéknapja október tizenegyedike, akkor a KSI vendégei lesznek Kiss Csaba tanítványai.

Kiss Csaba: – A Ferencváros elleni két mérkőzésen nem sok mindent tudtunk megvalósítani a terveink közül, így nehéz értékelni szakmailag. A visszavágó még annyira sem tetszett, mint az első mérkőzés, mert azt gondoltam, a sok fiatallal felálló Fradival játszhatunk egy szorosabb meccset. Sajnos az már az elején látszott, hogy ez nem lehetséges, ugyanis kevésbé voltak motiváltak a játékosaim az első, tizennyolc gólos vereség után, ami részben érthető is. Picit úgy érzem, hogy kezdhetünk mindent elölről, leginkább, ami a motivációt és a csapategységet illeti, a taktika még odébb van. Látszik az út, amin mennünk kell, remélem, jön rajta mindenki.

Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó:

SZVE Goodwil Pharma Fortacell–FTC-Telekom 5–16 (2–5, 2–3, 0–6, 1–2)
Szeged, Tiszavirág sportuszoda. Vezette: Tordai, Kollár.
Szeged: Danka – Sánta, Pető, Bóbis, Spitz 2, Kürti, Doroszlai. Csere: Gyovai (kapus), Pörge, Horváth V., Báthory, Gólya 2, Nyíri, Komlódi. Vezetőedző: Kiss Csaba.
FTC: Lévai – Vismeg Zs. 1, Nagy Ákos 3, Fekete 3, Varga V. 3, Vigvári Ve. 1, de Toro 1. Csere: Szakonyi (kapus), Lugosi 2, Jámbor, Varga K., Paján, Haverkampf 1, Szöllősi 1. Vezetőedző: Nyéki Balázs.
Gól – emberelőnyből: 1/11, ill. 4/8.
Ötméteresből: -, ill. 1/1.
Kipontozódott: Paján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu