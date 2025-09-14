Kettős vereséggel búcsúzott a Szegedi VE a Ferencváros ellen

Most már a bajnoki rajtra koncentrálhat kizárólag az SZVE Goodwill Pharma Fortacell, miután a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa negyeddöntős küzdelmeitől 43–14-es összesítéssel búcsúztak a minden fronton címvédő FTC-Telekom ellen.

Kettős vereséggel búcsúztak a szegediek a Magyar Kupa idei küzdelmeitől.

Fotó: Karnok Csaba

A Szeged a férfi vízilabda OB I. első fordulójából elhalasztott kaposvári mérkőzését október elsején pótolja majd a somogyiak otthonában. A bajnokság második fordulójának játéknapja október tizenegyedike, akkor a KSI vendégei lesznek Kiss Csaba tanítványai.

Kiss Csaba: – A Ferencváros elleni két mérkőzésen nem sok mindent tudtunk megvalósítani a terveink közül, így nehéz értékelni szakmailag. A visszavágó még annyira sem tetszett, mint az első mérkőzés, mert azt gondoltam, a sok fiatallal felálló Fradival játszhatunk egy szorosabb meccset. Sajnos az már az elején látszott, hogy ez nem lehetséges, ugyanis kevésbé voltak motiváltak a játékosaim az első, tizennyolc gólos vereség után, ami részben érthető is. Picit úgy érzem, hogy kezdhetünk mindent elölről, leginkább, ami a motivációt és a csapategységet illeti, a taktika még odébb van. Látszik az út, amin mennünk kell, remélem, jön rajta mindenki.

Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó:

SZVE Goodwil Pharma Fortacell–FTC-Telekom 5–16 (2–5, 2–3, 0–6, 1–2)

Szeged, Tiszavirág sportuszoda. Vezette: Tordai, Kollár.

Szeged: Danka – Sánta, Pető, Bóbis, Spitz 2, Kürti, Doroszlai. Csere: Gyovai (kapus), Pörge, Horváth V., Báthory, Gólya 2, Nyíri, Komlódi. Vezetőedző: Kiss Csaba.

FTC: Lévai – Vismeg Zs. 1, Nagy Ákos 3, Fekete 3, Varga V. 3, Vigvári Ve. 1, de Toro 1. Csere: Szakonyi (kapus), Lugosi 2, Jámbor, Varga K., Paján, Haverkampf 1, Szöllősi 1. Vezetőedző: Nyéki Balázs.

Gól – emberelőnyből: 1/11, ill. 4/8.

Ötméteresből: -, ill. 1/1.

Kipontozódott: Paján.