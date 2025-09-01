13 perce
Kisorsolták a Magyar Kupa negyeddöntős párosításait férfi vízilabdában
Parádés hétvégén van túl a Metalcom Szentes és az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. A férfi vízilabda BENU Magyar Magyar Kupa csoportköréből mindkét Csongrád-Csanád vármegyei csapat továbbjutott. A Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) hétfőn délután elkészítette a negyeddöntős párharcok sorsolását.
Megtartották a sorsolást. A Metalcom Szentes a Honvéddal, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell pedig a címvédő Ferencvárossal játszik a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében. A párharcok oda-visszavágós mérkőzéseit szeptember 12–14. között kell lejátszani a csapatoknak. A találkozók időpontjait később hozzák nyilvánosságra.
A BENU Magyar Kupa negyeddöntőinek a párosítása:
Endo Plus Service-Honvéd–Metalcom Szentes
Vasas Plaket–Szolnoki Dózsa
FTC-Telekom–SZVE Goodwill Pharma Fortacell
UVSE–BVSC-Manna ABC
A Metalcom Szentes a Debrecen és a Semmelweis OSC legyőzésével jutott be a legjobb nyolc közé, míg a szegediek a másodosztályú PTE-PEAC-ot és a One-Egert győzték le.
