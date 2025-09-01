Kisorsolták a Magyar Kupa negyeddöntős párosításait férfi vízilabdában

Megtartották a sorsolást. A Metalcom Szentes a Honvéddal, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell pedig a címvédő Ferencvárossal játszik a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében. A párharcok oda-visszavágós mérkőzéseit szeptember 12–14. között kell lejátszani a csapatoknak. A találkozók időpontjait később hozzák nyilvánosságra.

A Metalcom Szentes a Honvéddal találkozik a BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében.

Fotó: Vidovics Ferenc

A BENU Magyar Kupa negyeddöntőinek a párosítása:

Endo Plus Service-Honvéd–Metalcom Szentes

Vasas Plaket–Szolnoki Dózsa

FTC-Telekom–SZVE Goodwill Pharma Fortacell

UVSE–BVSC-Manna ABC

A Metalcom Szentes a Debrecen és a Semmelweis OSC legyőzésével jutott be a legjobb nyolc közé, míg a szegediek a másodosztályú PTE-PEAC-ot és a One-Egert győzték le.