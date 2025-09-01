szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

29°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi vízilabda

43 perce

Kisorsolták a Magyar Kupa negyeddöntős párosításait férfi vízilabdában

Címkék#Metalcom Szentes#BENU Magyar Kupa#férfi vízilabda#Szegedi VE

Parádés hétvégén van túl a Metalcom Szentes és az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. A férfi vízilabda BENU Magyar Magyar Kupa csoportköréből mindkét Csongrád-Csanád vármegyei csapat továbbjutott. A Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) hétfőn délután elkészítette a negyeddöntős párharcok sorsolását.

Becsei Dávid

Megtartották a sorsolást. A Metalcom Szentes a Honvéddal, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell pedig a címvédő Ferencvárossal játszik a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében. A párharcok oda-visszavágós mérkőzéseit szeptember 12–14. között kell lejátszani a csapatoknak. A találkozók időpontjait később hozzák nyilvánosságra.

A Honvédot fogadja a Szentes a BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében.
A Metalcom Szentes a Honvéddal találkozik a BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében.
Fotó: Vidovics Ferenc

A BENU Magyar Kupa negyeddöntőinek a párosítása:

Endo Plus Service-Honvéd–Metalcom Szentes
Vasas Plaket–Szolnoki Dózsa
FTC-Telekom–SZVE Goodwill Pharma Fortacell
UVSE–BVSC-Manna ABC

A Metalcom Szentes a Debrecen és a Semmelweis OSC legyőzésével jutott be a legjobb nyolc közé, míg a szegediek a másodosztályú PTE-PEAC-ot és a One-Egert győzték le.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu