Az FTC amerikai túra után fogadja a Szegedet, Kiss Csaba elmondta a célokat

Különleges mérkőzéseken van túl az FTC-Telekom. A vízilabda népszerűsítésének céljából a tengerentúlon játszott három felkészülési mérkőzést a magyar bajnok, kupagyőztes és Bajnokok Ligája-címvédő együttes. A zöld-fehérek legnagyobb nemzetközi riválisukat, az olasz Pro Reccót New Yorkban 13–13-as rendes játékidő után 16–14-re győzték le büntetőkkel, majd a helyi Fordhamet fiataljaik vezérletével 19–7-re. Princetonban is megmérkőzött a Ferencváros a Reccóval, végül nagy csata végén 16–15-re utóbbi nyert. Az FTC hétfőn hazautazott, pénteken 19 órától pedig már a Szegedi VE-t fogadja a Magyar Kupa-negyeddöntő első felvonásán.

Kiss Csaba mentális építkezésre szeretné használni az FTC-Telekom elleni Magyar Kupa-párharcot, ehhez sok jó döntésre és részsikerre lesz szükségük a szegedi vízilabdázóknak.

Fotó: Török János

– A szó minden értelmében egy végtelenül profi csapat a Ferencváros, így akár Kambodzsából is hazasétálhattak volna, az sem érződne meg pénteken este a motivációjukon ellenünk – hangsúlyozta Kiss Csaba, az SZVE Goodwil Pharma Fortacell vezetőedzője. – Profi vízilabdázók alkotják a keretüket, akiket nem lehet kibillenteni abból, hogy milyen jók. Számukra egy könnyed ujjgyakorlat a szegedi csapat legyőzése, mi viszont azon leszünk, hogy magunkat építsük ezen a két találkozón. Minden kivédekezett Fradi-támadásból, minden lőtt gólunkból, jó blokkunkból profitálni szeretnénk főleg mentálisan. Bízom benne, hogy rengeteg jó döntésünk lesz, mert akkor nyolc olyan negyeddel gazdagodunk, amelyekben sokat fejlődhetünk – magyarázta érdeklődésünkre.

Két győzelemmel jutottak tovább

Az FTC automatikusan ott van a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata között, a Szeged viszont a kvalifikációs selejtezőcsoportban a másodosztályú PEAC-ot (20–6), valamint az OB I.-es Egert (18–6) győzte le ehhez.

Előrébb tartottak

– Jól látszott, előrébb jártunk akkor a felkészülésben az Egernél, ráadásul gyorsan elment a kedvük a játéktól, ahogy kinyílt az olló a javunkra. Mindez azt is jelenti, bőven maradt bennük tartalék, a novemberi bajnokin pokoli nehéz négy negyedre számítok ellenük. Nagyjából hetven százalékon mozogtunk ellenük, ők még annyin se – árulta el Kiss Csaba.

A párharc első mérkőzését az FTC otthonában rendezik pénteken 19 órától, míg a visszavágót szombaton 17 órától Szegeden.