Izgalmak nélkül várhatja az FTC elleni visszavágót a Szegedi VE

Hat és fél percig jól tartott meg a Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell az FTC-Telekom otthonában. A BENU Magyar Kupa-negyeddöntő első felvonásán 5–3 után nyílt ki az olló, a második negyed derekán már 12–4 állt a népligeti uszoda eredményjelzőjén.

Pörge Zsombor egy gólt dobott az FTC-Telekom elleni Magyar Kupa-negyeddöntő első mérkőzésén.

Fotó: Gémes Sándor

A hétfőn amerikai túráról hazatérő ferencvárosiak több megúszásgólt is lőttek, összességében pedig tükörsima sikerüknek köszönhetően formalitássá vált a szombat esti visszavágó.

Kiss Csaba: – Azt kértem a játékosaimtól, hogy vállaljunk fel egy nyíltsisakos küzdelmet. Megcsinálhattuk volna, hogy eldobáljuk a labdát a sarokba és visszamegyünk védekezni, de én azt kérem, hogy álljanak bele a párharcokba és próbáljanak meg gólt szerezni, Az, hogy huszonhét gólt kaptunk, az egyértelműen az én hibám, mert nem akartam csak megúszni a mérkőzést, hanem az volt a szándékom, hogy játsszunk, élvezzük a játékot és tanuljunk azokból a párharcokból, amikbe belemegyünk. Még annál is nehezebb mérkőzés volt, mint amire számítottam.

Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés:

FTC-Telekom–SZVE Goodwill Pharma Fortacell 27–9 (7–4, 5–1, 7–2, 8–2)

Budapest, FTC Uszoda. Vezette: ifj. Kenéz, Bereczki.

Ferencváros: Szakonyi – Manhercz K. 2, Vámos 3, Nagy Ákos 2, Argiropulosz 3, de Toro 1, Vismeg Zs. Csere: Lévai (kapus), Lugosi 1, Paján, Fekete 7, Varga V. 3, Vigvári Ve. 1, Jansik Sz. 4. Vezetőedző: Nyíri Balázs.

Szeged: Danka – Pörge 1, Pető, Bóbis 1, Kürti 1, Gólya 2, Nyíri. Csere: Gyovai (kapus), Gedra 1, Sánta 3, Horváth V., Báthory, Spitz, Doroszlai. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól – emberelőnyből: 4/6, ill. 3/10.

Ötméteresből: 2/2, ill. 2/2.

Kipontozódott: Paján.

A mérkőzés visszanézhető: