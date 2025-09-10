szeptember 10., szerda

Férfi vízilabda

31 perce

Az FTC amerikai túra után fogadja a Szegedet, Kiss Csaba elmondta a célokat

Címkék#Ferencváros#Szeged#SZVE Goodwill Pharma Foracell#Magyar Kupa#férfi vízilabda#Kiss Csaba#Szegedi VE

Amerikai túrájáról hazatérve a Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell ellen játszik a minden fronton címvédő FTC-Telekom. A férfi vízilabda OB I.-ben majd csak októberben ugrik medencébe mindkét csapat, pénteken és szombaton viszont egymás ellen játszanak a négy közé jutásért a BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében.

Becsei Dávid
Amikor Nagy Ádám utoljára bajnokin járt Szegeden a Fradival, akkor 19–4-re nyertek.

Fotó: Gémes Sándor

Különleges mérkőzéseken van túl az FTC-Telekom. A vízilabda népszerűsítésének céljából a tengerentúlon játszott három felkészülési mérkőzést a magyar bajnok, kupagyőztes és Bajnokok Ligája-címvédő együttes. A zöld-fehérek legnagyobb nemzetközi riválisukat, az olasz Pro Reccót New Yorkban 13–13-as rendes játékidő után 16–14-re győzték le büntetőkkel, majd a helyi Fordhamet fiataljaik vezérletével 19–7-re. Princetonban is megmérkőzött a Ferencváros a Reccóval, végül nagy csata végén 16–15-re utóbbi nyert. Az FTC hétfőn hazautazott, pénteken 19 órától pedig már a Szegedi VE-t fogadja a Magyar Kupa-negyeddöntő első felvonásán.

Kiss Csaba nyolc jó negyedet szeretne látni a Magyar Kupa-negyeddöntőben.
Kiss Csaba mentális építkezésre szeretné használni az FTC-Telekom elleni Magyar Kupa-párharcot, ehhez sok jó döntésre és részsikerre lesz szükségük a szegedi vízilabdázóknak.
Fotó: Török János

– A szó minden értelmében egy végtelenül profi csapat a Ferencváros, így akár Kambodzsából is hazasétálhattak volna, az sem érződne meg pénteken este a motivációjukon ellenünk – hangsúlyozta Kiss Csaba, az SZVE Goodwil Pharma Fortacell vezetőedzője. – Profi vízilabdázók alkotják a keretüket, akiket nem lehet kibillenteni abból, hogy milyen jók. Számukra egy könnyed ujjgyakorlat a szegedi csapat legyőzése, mi viszont azon leszünk, hogy magunkat építsük ezen a két találkozón. Minden kivédekezett Fradi-támadásból, minden lőtt gólunkból, jó blokkunkból profitálni szeretnénk főleg mentálisan. Bízom benne, hogy rengeteg jó döntésünk lesz, mert akkor nyolc olyan negyeddel gazdagodunk, amelyekben sokat fejlődhetünk – magyarázta érdeklődésünkre.

Két győzelemmel jutottak tovább

Az FTC automatikusan ott van a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata között, a Szeged viszont a kvalifikációs selejtezőcsoportban a másodosztályú PEAC-ot (20–6), valamint az OB I.-es Egert (18–6) győzte le ehhez.

Előrébb tartottak

– Jól látszott, előrébb jártunk akkor a felkészülésben az Egernél, ráadásul gyorsan elment a kedvük a játéktól, ahogy kinyílt az olló a javunkra. Mindez azt is jelenti, bőven maradt bennük tartalék, a novemberi bajnokin pokoli nehéz négy negyedre számítok ellenük. Nagyjából hetven százalékon mozogtunk ellenük, ők még annyin se – árulta el Kiss Csaba.

A párharc első mérkőzését az FTC otthonában rendezik pénteken 19 órától, míg a visszavágót szombaton 17 órától Szegeden.

A BENU Magyar Kupa-negyeddöntő párosításai:

  • Péntek, 18.45: UVSE–BVSC. 19 óra: FTC-Telekom–SZVE Goodwill Pharma Fortacell.
  • Szombat, 17 óra: Vasas–Szolnok, SZVE Goodwill Pharma Foracell–FTC-Telekom, BVSC–UVSE. 19 óra: Honvéd–Metalcom Szentes.
  • Vasárnap, 18 óra: Szolnok–Vasas. 18.30: Metalcom Szentes–Honvéd.

 

