Férfi vízilabda

1 órája

Majdnem csodát tett a Szentes, szépen búcsúzott a kupától

Címkék#Metalcom Szentes#BENU Magyar Kupa#Honvéd#férfi vízilabda

Utolsó másodperces góllal nyerték meg a visszavágót. Hiába vezetett már négy góllal is a Metalcom Szentes a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa negyeddöntőjének vasárnap esti visszavágóján, végül kiesett. A búcsú viszont szépre sikeredett, Tóth Gyula utolsó másodpercben lőtt góljával 18–17-re legyőzte a Szentes a Honvédot.

Becsei Dávid

A BENU Magyar Kupa-negyeddöntő első felvonását 20–14-re elveszítette szombaton este a Metalcom Szentes a Honvéd vendégeként. A vasárnap késő esti visszavágó így formalitásnak tűnt, de a Kurca-partiak igyekeztek erre rácáfolni. A második negyed derekán már 10–6-ra vezetett a Szentes, a negyedik negyed elején viszont 13–13-nál egyenlített a Honvéd, majd a vezetést is átvette. Nem adták fel a hazaiak, Tóth Gyula utolsó másodperces góljával pedig megnyerték a mérkőzést 18–17-re, de a továbbjutásra elúszott számukra.

Kiesett a Metalcom Szentes a Magyar Kupa negyeddöntőjében.
Pellei Frankék hazai bravúrsikerrel búcsúztak a BENU Magyar Kupa negyddöntőjében.
Fotó: Vidovics Ferenc

Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

Metalcom Szentes–Honvéd 18–17 (5–4, 5–3, 3–5, 5–5)
Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Petik, Csizmadia.
Szentes: Grieszbacher – Asanin 3, Tóth Gy. 5, Szatmári 3, Pellei F. 1, Bozó 2, Hajdu 2. Csere: Takács J. 1, Makán R., Varga M., Horváth Á. 1, Kürti-Szabó M., Kiss Z. Vezetőedző: Somogyi Balázs.
Honvéd: Csoma – Kevi, Vadovics 3, Kiss B. 1, Vickovics 3, Ekler B. 1, Szépfalvi. Csere: Bencz 1, Sugár 1, Moskov 7, Simon H., Imre K. Vezetőedző: Szivós Márton.
Gól – emberelőnyből: 6/11, ill. 5/10.
Ötméteresből: 1/2, ill. -.
Továbbjutott: a Honvéd 37–32-vel.

Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell az FTC-Telekom ellen esett ki a negyeddöntőben.

 

