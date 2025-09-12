szeptember 12., péntek

Mária névnap

26°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi vízilabda

2 órája

Nehéz párharc vár a Metalcom Szentesre a Magyar Kupában

Címkék#Metalcom Szentes#BENU Magyar Kupa#Honvéd#férfi vízilabda

Szombaton 19 órától a negyeddöntőben a Honvéd vendége lesz a Kurca-parti együttes, míg vasárnap 18.30-tól itthon játsszák a visszavágót. A férfi vízilabda OB I. első fordulója után ismét a BENU Magyar Kupa sorozatában vár két mérkőzés a Metalcom Szentes csapatára.

Becsei Dávid
Nehéz párharc vár a Metalcom Szentesre a Magyar Kupában

A Szentes védekezésén sok múlhat a Honvéd ellen.

Fotó: Vidovics Ferenc

A BENU Magyar Kupa csoportkörét akárcsak 2024-ben, 2025-ben is egy jókora bravúrral zárta a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapata. Tavaly az OSC-t, a Szolnokot és az UVSE-t is legyőzték a Kurca-­partiak hazai környezetben, majd a legjobb nyolc között a BVSC parancsolt megálljt nekik. Idén is itthon harcolták ki a továbbjutást a szentesiek. A Debrecen legyőzése után a Semmelweis OSC két vállra fektetése miatt már az egész magyar vízilabda-társadalom felkapta a fejét. A nyáron átalakult újbudaiak kispadján egy szentesi legenda, Tóth László ül. 2014-ben magyar bajnoki címet nyert a Hungerit Szentes női együttesének trénereként. 

A Honvéd ellen játszik Magyar Kupa-meccset a Metalcom Szentes.
A fehér sapkás Szentes itthon a Debrecent és az OSC-t legyőzte a BENU Magyar Kupa csoportkörében, most jöhet a Honvéd.
Fotó: Vidovics Ferenc

A szentesiek negyeddöntős ellenfele, a Honvéd két magabiztos győzelemmel zárta a BENU Magyar Kupa csoportkörét. Szivós Márton tanítványai Pécsett az első osztályú PVSK-t 18-10-re győzték le, míg a Miskolcot 23-18-ra. A Honvéd tavaly bejutott a legjobb négy közé, ahol az elődöntőben 15-7-re kikapott a későbbi győztes FTC-től, míg a bronzmeccsen a Szolnoktól 12-7-re. 

Ami pedig a férfi vízilabda OB I. első fordulóját illeti, mindkét csapat egy korábbi kupaellenfelével játszott. A Szentes egy rossz harmadik negyednek köszönhetően 16-12-es vereséget szenvedett itthon a Semmelweis OSC ellen, míg a Honvéd 12-7-re nyert Miskolcon. 

A BENU Magyar Kupa-negyeddöntő párosításai:

  • Péntek, 18.45: UVSE–BVSC. 19 óra: FTC-Telekom–SZVE Goodwill Pharma Fortacell.
  • Szombat, 17 óra: Vasas–Szolnok, SZVE Goodwill Pharma Foracell–FTC-Telekom, BVSC–UVSE. 19 óra: Honvéd–Metalcom Szentes.
  • Vasárnap, 18 óra: Szolnok–Vasas. 18.30: Metalcom Szentes–Honvéd.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu