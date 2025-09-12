2 órája
Nehéz párharc vár a Metalcom Szentesre a Magyar Kupában
Szombaton 19 órától a negyeddöntőben a Honvéd vendége lesz a Kurca-parti együttes, míg vasárnap 18.30-tól itthon játsszák a visszavágót. A férfi vízilabda OB I. első fordulója után ismét a BENU Magyar Kupa sorozatában vár két mérkőzés a Metalcom Szentes csapatára.
A Szentes védekezésén sok múlhat a Honvéd ellen.
Fotó: Vidovics Ferenc
A BENU Magyar Kupa csoportkörét akárcsak 2024-ben, 2025-ben is egy jókora bravúrral zárta a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapata. Tavaly az OSC-t, a Szolnokot és az UVSE-t is legyőzték a Kurca-partiak hazai környezetben, majd a legjobb nyolc között a BVSC parancsolt megálljt nekik. Idén is itthon harcolták ki a továbbjutást a szentesiek. A Debrecen legyőzése után a Semmelweis OSC két vállra fektetése miatt már az egész magyar vízilabda-társadalom felkapta a fejét. A nyáron átalakult újbudaiak kispadján egy szentesi legenda, Tóth László ül. 2014-ben magyar bajnoki címet nyert a Hungerit Szentes női együttesének trénereként.
A szentesiek negyeddöntős ellenfele, a Honvéd két magabiztos győzelemmel zárta a BENU Magyar Kupa csoportkörét. Szivós Márton tanítványai Pécsett az első osztályú PVSK-t 18-10-re győzték le, míg a Miskolcot 23-18-ra. A Honvéd tavaly bejutott a legjobb négy közé, ahol az elődöntőben 15-7-re kikapott a későbbi győztes FTC-től, míg a bronzmeccsen a Szolnoktól 12-7-re.
Ami pedig a férfi vízilabda OB I. első fordulóját illeti, mindkét csapat egy korábbi kupaellenfelével játszott. A Szentes egy rossz harmadik negyednek köszönhetően 16-12-es vereséget szenvedett itthon a Semmelweis OSC ellen, míg a Honvéd 12-7-re nyert Miskolcon.
A BENU Magyar Kupa-negyeddöntő párosításai:
- Péntek, 18.45: UVSE–BVSC. 19 óra: FTC-Telekom–SZVE Goodwill Pharma Fortacell.
- Szombat, 17 óra: Vasas–Szolnok, SZVE Goodwill Pharma Foracell–FTC-Telekom, BVSC–UVSE. 19 óra: Honvéd–Metalcom Szentes.
- Vasárnap, 18 óra: Szolnok–Vasas. 18.30: Metalcom Szentes–Honvéd.
