Sikeresen mutatkozott be a szegedi női vízilabdacsapat új vezetőedzője

Sikeresen mutatkozott be a Szegedi VE női együttesének vezetőedzőjeként Kerekes Csaba. A szakember ezen a nyáron vette át a szakmai munkát Szabó Tamástól. Szombaton 17 órától az Eger ellen kezd a női vízilabda-bajnokságban az SZVE Goodwill Pharma Fortacell, ennek volt a főpróbája a BENU Magyar Kupa csoportköre.

A szegediek bejutottak a női vízilabda BENU Magyar Kupa negyeddöntője.

Fotó: Török János

A két mérkőzésen világosan kirajzolódtak az erőviszonyok, a szentesi születésű világbajnoki ezüstérmes centerrel, Dömsödi Dalmával felálló BVSC kiemelkedett a csoportból – 23–9-re nyertek a KSI ellen –, ahogyan a szegediek is magabiztosan győzték le a KSI-t.

A két mérkőzésen a szegediek legeredményesebb játékosa az egyik új igazolás, Felkai Sára volt, aki a BVSC ellen ötször, a KSI ellen pedig háromszor volt eredményes.

A másik Csongrád-Csanád vármegyei együttes, a Valdor Szentes pénteken mindkét meccsén kikapott, így nem jutott tovább negyeddöntőbe.

Női vízilabda, BENU Magyar Kupa, B csoport, 1. mérkőzés:

BVSC–SZVE Goodwill Pharma Fortacell 21–7 (5–2, 5–2, 3–1, 8–2)

Budapest, Szőnyi úti uszoda. Vezette: Duray, Bors.

BVSC: Schmuck – Dobi 5, Tóth F., Lendvay Z. 5, Mucsy 4, Pőcze 2, Dömsödi Dalma 2. Csere: Horváth O. (kapus), Gorter 2, Végvári, Solti, Bereczki, Nagy L. 1, Kiss E. Vezetőedző: Béres Gergely.

Szeged: Gyöngyösi – Baksa B., Tátrai 1, Mihály K., Pádár B. 1, Bódi, Botka. Csere: Varga N. (kapus), Cuk M., Felkai 5, Bocskay, Németh, Cuk E. Vezetőedző: Kerekes Csaba.

Gól – emberelőnyből: 8/13, ill. 3/13.

Ötméteresből: 2/2, ill. 1/1.

Kipontozódott: Solti, Gorter, ill. Bocskay, Bódi.

Női vízilabda, BENU Magyar Kupa, B csoport, 2. mérkőzés:

SZVE Goodwill Pharma Fortacell–KSI 15–7 (4–3, 5–1, 2–3, 4–0)

Budapest, Szőnyi úti uszoda. Vezette: Pintér, Bors.

Szeged: Gyöngyösi – Baksa B. 2, Felkai 3, Tátrai 2, Mihály K. 2, Bódi 1, Botka. Csere: Varga N. (kapus), Cuk M. 2, Bocskay, Bíró, Pádár B. 1, Németh 1, Cuk E. 1. Vezetőedző: Kerekes Csaba.

KSI: Eikel – Bozsó, Forster, Péter N. 1, Binder 2, Kenderes, Kemény 2. Csere: Kiss K., Ábrahám T., Deák, Dimitrovics 2, Kókai, Lévai. Vezetőedző: Petrák Kevin.

Gól – emberelőnyből: 2/5, ill. 4/14.

Ötméteresből: 3/4, ill. 1/2.

Kipontozódott: Németh, Pádár B., Felkai.