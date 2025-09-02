szeptember 2., kedd

Férfi vízilabda

33 perce

"Jobb kezdésről nem is álmodhattam" – a Metalcom Szentes debütáló vezetőedzője

Címkék#Metalcom Szentes#Somogyi Balázs#BENU Magyar Kupa#vízilabda

Sikeres karrierkezdet. Két remek meccset játszott a férfivízilabda BENU Magyar Kupa csoportkörében a Metalcom Szentes. A klub korábbi játékosa, Somogyi Balázs két győzelemmel debütált immár vezetőedzőként. A Debrecen elleni meccs előtt kifejezetten izgult, de csapata megnyugtatta a játékával.

Becsei Dávid
Somogyi Balázs (képünkön) váltotta a Metalcom Szentes vezetőedzői pozíciójában Kis Gábort.

Fotó: Vidovics Ferenc

Mindkét Csongrád-Csanád vármegyei együttes továbbjutott a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa csoportköréből. A negyeddöntőben a Metalcom Szentes a Honvéddal, a Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell pedig a címvédő Ferencvárossal találkozik majd szeptember második hétvégéjén.A Metalcom Szentes kispadján most debütált Somogyi Balázs, aki idén dolgozik először felnőtt csapat vezetőedzőjeként. 

Szentes volt a Magyar Kupa-csoportok egyik házigazdája.
Somogyi Balázs Magyar Kupa-mérkőzésen a Debrecen elleni debütált a Metalcom Szentes vezetőedzőjeként.
Fotó: Vidovics Ferenc

– Jobb kezdésről nem is álmodhattam volna, kiválóan teljesített a csapat – kezdte érdeklődésünkre Somogyi. – A drukk nem kifejezés, főleg az első, Debrecen elleni meccs előtt izgultam nagyon, mégiscsak hazai közönség előtt játszottunk. Elképesztően örültem, hogy rengetegen kijöttek megnézni bennünket. A srácok megnyugtattak a játékukkal – válaszolta arra a kérdésünkre, hogy mennyire dolgozott benne a drukk a hétvégén. 

A szentesiek a felkészülés ötödik hetében játszották le otthon a kupameccseket. A Debrecent 14–12-re, az OSC-t 9–7-re győzték le. Somogyi szerint fizikailag már teljesen rendben van a csapata, mutatott játékban viszont többet kapott vissza a srácoktól, mint amit várt. 

Fizikálisan már rendben van a Szentes

– A felkészülési időszak felépítéséből adódóan a hét elején még erőnléti edzéseink voltak. Fizikálisan jól bírtuk, innentől most már a taktikai elemek gyakorlására kell fektetnünk a hangsúlyt – jegyezte meg a 40 éves szakember. 

Érdekesség, hogy a Semmelweis OSC-vel találkozik a bajnokság első fordulójában is a Metalcom Szentes szombaton 18 órától a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában. 

Magyar Kupa-meccs után bajnokin találkoznak

– Áldás vagy átok, hogy a kupában is fontos meccset játszottunk velük? Nem tudom, ha győzünk a bajnokin is ellenük, akkor áldás, ha pedig más eredmény születik, akkor inkább máshogy fogalmaznék. Meglátjuk, mindenesetre szeretnénk megismételni a teljesítményünket – fogadkozott Somogyi Balázs, aki majdnem ötszáz OB I.-es mérkőzésen ugrott medencébe pályafutása során. 

 

