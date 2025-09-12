Régen búcsúzott már ilyen hamar a Valdor Szentes a kupa küzdelmeitől

Jövő szombaton rajtolnak a női vízilabda OB I. új idényének a küzdelmei. Erre is nyújt ráhangolódást, amolyan főpróbát a BENU Magyar Kupa csoportköre, amely során két háromcsapatos csoportban játszanak a felek a két továbbjutó helyért. Kettőért, mivel a legjobb nyolc között automatikusan ott van a 2024–2025-ös bajnoki szezon első négy helyezettje, a Ferencváros, az UVSE, a Dunaújváros és az Eger.

Búcsúzott a Valdor Szentes a BENU Magyar Kupa küzdelmeitől Győrben.

Fotó: Török János

Utoljára a 2015–2016-os kiírásban fordult elő a Valdor Szentessel, hogy nem jutott tovább a Magyar Kupa csoportköréből. Ehhez viszont az is hozzátartozik, hogy akkor teljesen más rendszerben bonyolították le a küzdelmeket, hiszen két ötös csoportból egyenesen az elődöntőbe kvalifikáltak az együttesek, a Kurca-partiak pedig a BVSC és a Dunaújváros mögött végeztek a harmadik helyen a B csoportban.

Elfogytak a végére

Idén a házigazda Győrtől 15–13-ra kapott ki az első meccsen a Valdor Szentes. Tóth Gyula tanítványai két negyedet követően már 9–5-ös hátrányban vízilabdáztak, az utolsó nyolc percet viszont már csak egygólos hátrányról, 11–10-ről indították. Valdor-találattal indult az utolsó etap, amire viszont sorozatban négyszer válaszolt a Győr, így a végén már csak a végeredmény kozmetikázására maradt ideje és ereje a Szentesnek.

Vereség az utolsó pillanatban

A III. kerületi TVE ellen már négy góllal is vezetett a Szentes, de a fővárosiak a harmadik negyedben ledolgozták a hátrányukat. 12–12-n majdnem négy percre “befagyott” az eredményjelző, a válogatott klasszis, Gyöngyössy Anikó viszont tizenegy másodperccel a vége előtt megszerezte a TVE győztes gólját, így kiesett a Szentes a kupából.

A Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell szombaton 11.30-tól a BVSC-vel, 13.30-tól pedig a KSI-vel játszik a csoportjában a két továbbjutó hely valamelyikéért.

Női vízilabda, BENU Magyar Kupa, A csoport, 1. mérkőzés.

Győr–Valdor Szentes 15–13 (4–2, 5–3, 2–5, 4–3)

Győr, Aqua Sport Központ. Vezette: Némethy, Varga Cs.

Győr: Balogh – Rádli, Lendvai N. 3, Csernus, Petik 4, Koltay 4, Szedlák M. 1. Csere: Finta, Iszak, Svec 3. Vezetőedző: Petrovai Márton.

Szentes: Hajdú – Varga V. 4, Lengyel D. 2, Molnár D. 4, Zöld 1, Erdélyi, Korom 1. Csere: Füsti Molnár (kapus), Mácsai K., Rácz, Dömsödi Döniz, de Bue, Furák-Szabovik 1. Vezetőedző: Tóth Gyula.

Gól – emberelőnyből: 2/5, ill. 2/7.

Ötméteresből: 2/3, ill. 1/2.

Kipontozódott: Svec, ill. Erdélyi.