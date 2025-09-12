szeptember 12., péntek

Mária névnap

27°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női vízilabda

25 perce

Régen búcsúzott már ilyen hamar a Valdor Szentes a kupa küzdelmeitől

Címkék#Valdor Szentes#Győr#BENU Magyar Kupa

A férfiak után a nők is belevágtak az új szezon küzdelmeibe. A Valdor Szentes pénteken délután lejátszotta mindkét Magyar Kupa-csoportmérkőzését, amelyeken egyaránt kikapott, így búcsúzott a küzdelmektől. Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell szombaton a BVSC és a KSI ellen ugrik medencébe előbbi otthonában.

Becsei Dávid

Jövő szombaton rajtolnak a női vízilabda OB I. új idényének a küzdelmei. Erre is nyújt ráhangolódást, amolyan főpróbát a BENU Magyar Kupa csoportköre, amely során két háromcsapatos csoportban játszanak a felek a két továbbjutó helyért. Kettőért, mivel a legjobb nyolc között automatikusan ott van a 2024–2025-ös bajnoki szezon első négy helyezettje, a Ferencváros, az UVSE, a Dunaújváros és az Eger.

Véget ért a Magyar Kupa a Valdor Szentes számára.
Búcsúzott a Valdor Szentes a BENU Magyar Kupa küzdelmeitől Győrben.
Fotó: Török János

Utoljára a 2015–2016-os kiírásban fordult elő a Valdor Szentessel, hogy nem jutott tovább a Magyar Kupa csoportköréből. Ehhez viszont az is hozzátartozik, hogy akkor teljesen más rendszerben bonyolították le a küzdelmeket, hiszen két ötös csoportból egyenesen az elődöntőbe kvalifikáltak az együttesek, a Kurca-partiak pedig a BVSC és a Dunaújváros mögött végeztek a harmadik helyen a B csoportban.

Elfogytak a végére

Idén a házigazda Győrtől 15–13-ra kapott ki az első meccsen a Valdor Szentes. Tóth Gyula tanítványai két negyedet követően már 9–5-ös hátrányban vízilabdáztak, az utolsó nyolc percet viszont már csak egygólos hátrányról, 11–10-ről indították. Valdor-találattal indult az utolsó etap, amire viszont sorozatban négyszer válaszolt a Győr, így a végén már csak a végeredmény kozmetikázására maradt ideje és ereje a Szentesnek.

Vereség az utolsó pillanatban

A III. kerületi TVE ellen már négy góllal is vezetett a Szentes, de a fővárosiak a harmadik negyedben ledolgozták a hátrányukat. 12–12-n majdnem négy percre “befagyott” az eredményjelző, a válogatott klasszis, Gyöngyössy Anikó viszont tizenegy másodperccel a vége előtt megszerezte a TVE győztes gólját, így kiesett a Szentes a kupából.

A Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell szombaton 11.30-tól a BVSC-vel, 13.30-tól pedig a KSI-vel játszik a csoportjában a két továbbjutó hely valamelyikéért.

Női vízilabda, BENU Magyar Kupa, A csoport, 1. mérkőzés. 

Győr–Valdor Szentes 15–13 (4–2, 5–3, 2–5, 4–3)
Győr, Aqua Sport Központ. Vezette: Némethy, Varga Cs.
Győr: Balogh – Rádli, Lendvai N. 3, Csernus, Petik 4, Koltay 4, Szedlák M. 1. Csere: Finta, Iszak, Svec 3. Vezetőedző: Petrovai Márton.
Szentes: Hajdú – Varga V. 4, Lengyel D. 2, Molnár D. 4, Zöld 1, Erdélyi, Korom 1. Csere: Füsti Molnár (kapus), Mácsai K., Rácz, Dömsödi Döniz, de Bue, Furák-Szabovik 1. Vezetőedző: Tóth Gyula.
Gól – emberelőnyből: 2/5, ill. 2/7.
Ötméteresből: 2/3, ill. 1/2.
Kipontozódott: Svec, ill. Erdélyi.

Női vízilabda, BENU Magyar Kupa, A csoport, 2. mérkőzés

Valdor Szentes–III. kerületi TVE 12–13 (6–3, 3–6, 1–1, 2–3)
Győr, Aqua Sport Központ. Vezette: Némethy, Sajben N.
Szentes: Füsti Molnár – Varga V. 2, Lengyel D. 3, Molnár D. 3, Zöld 1, Rácz, Korom 2. Csere: Mácsai K., Erdélyi 1, Dömsödi Döniz, de Bue, Furák-Szabovik. Vezetőedző: Tóth Gyula.
III. ker. TVE: Szombathelyi – Keresztes 1, Ráski 1, Gyöngyössy 2, Szabó J., Rajna 4, Boldizsár R. 1. Csere: Czeglédi (kapus), Fodor, Fráter, Tóth F. 2, Tóth Zs. 1, Borsos 1, Hajdú R. Vezetőedző: Lukács Dénes.
Gól – emberelőnyből: 5/10, ill. 4/9.
Ötméteresből: 1/2, ill. 1/1.
Kiállítva cserével: Fráter.
Kipontozódott: Tóth F., Szabó J.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu