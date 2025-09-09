2 órája
A portugál mester nagy meglepetéssel készül az esti meccsre
A portugál válogatott nem ugyanabban az összeállításban kezdi a magyarok elleni meccset, mint az örmények elleni 5–0-s győzelmét. Roberto Martínez több poszton is változtathat, Bernardo Silva viszont szinte biztosan ott lesz a kezdőben a Magyarország-Portugália meccsen.
Az biztos, hogy a portugál válogatott ma este a Puskás Arénában nem ugyanabban az összeállításban lép pályára, mint szombaton Jerevánban, ahol 5–0-ra legyőzte Örményországot. Bernardo Silva szinte biztos kezdő, de Roberto Martínez több változtatást is tervezhet, így akár újabb meglepetések is jöhetnek a portugál keretben – írta meg a Magyar Nemzet. Magyarország-Portugália kedd este 20:45-kor.
Magyarország-Portugália: ez a kezdő várható a portugáloktól
A hétfői edzésen Francisco Conceicao sérülés miatt idő előtt hagyta el a pályát, így ő biztosan nem játszik, ahogy Diogo Dalot sem. A portugál sajtó szerint a magyarok ellen a következő kezdő várható: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Goncalo Inácio, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix – Cristiano Ronaldo.
Martínez a korábbi meccs előtt arról is beszélt, hogy a középpályás Joao Nevest akár jobbhátvédként is bevetheti, amit a portugál média most újra felvetett. A kapitány Cancelo sokoldalúságát hangsúlyozta, ami újabb taktikai fordulatokat vetíthet előre a jobb oldalon. A mérkőzésre a jegyek már hetekkel ezelőtt elfogytak, így telt ház előtt játszhatnak Szoboszlai Dominikék a világsztárokkal felálló portugálok ellen. A magyar válogatott csapatkapitánya 16 évvel ezelőtt kísérőként már találkozott Cristiano Ronaldoval, de ellene még nem játszott, így biztosan nagy bizonyítási vágy lehet a fiatal apukában.
A Noticias ao minuto szerint – amely provokatív címmel „magyarokat reggelizik Portugália” írt – nem kizárt, hogy a szövetségi kapitány több helyen is változtat: Bernardo Silva, Rúben Neves, António Silva vagy akár Renato Veiga is bekerülhet a kezdőcsapatba.