A portugál mester nagy meglepetéssel készül az esti meccsre

Az biztos, hogy a portugál válogatott ma este a Puskás Arénában nem ugyanabban az összeállításban lép pályára, mint szombaton Jerevánban, ahol 5–0-ra legyőzte Örményországot. Bernardo Silva szinte biztos kezdő, de Roberto Martínez több változtatást is tervezhet, így akár újabb meglepetések is jöhetnek a portugál keretben – írta meg a Magyar Nemzet. Magyarország-Portugália kedd este 20:45-kor.

Cristiano Ronaldo szinte biztosan kezd a Magyarország-Portugália VB-selejtezőn. Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Magyarország-Portugália: ez a kezdő várható a portugáloktól

A hétfői edzésen Francisco Conceicao sérülés miatt idő előtt hagyta el a pályát, így ő biztosan nem játszik, ahogy Diogo Dalot sem. A portugál sajtó szerint a magyarok ellen a következő kezdő várható: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Goncalo Inácio, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix – Cristiano Ronaldo.

Martínez a korábbi meccs előtt arról is beszélt, hogy a középpályás Joao Nevest akár jobbhátvédként is bevetheti, amit a portugál média most újra felvetett. A kapitány Cancelo sokoldalúságát hangsúlyozta, ami újabb taktikai fordulatokat vetíthet előre a jobb oldalon. A mérkőzésre a jegyek már hetekkel ezelőtt elfogytak, így telt ház előtt játszhatnak Szoboszlai Dominikék a világsztárokkal felálló portugálok ellen. A magyar válogatott csapatkapitánya 16 évvel ezelőtt kísérőként már találkozott Cristiano Ronaldoval, de ellene még nem játszott, így biztosan nagy bizonyítási vágy lehet a fiatal apukában.

A Noticias ao minuto szerint – amely provokatív címmel „magyarokat reggelizik Portugália” írt – nem kizárt, hogy a szövetségi kapitány több helyen is változtat: Bernardo Silva, Rúben Neves, António Silva vagy akár Renato Veiga is bekerülhet a kezdőcsapatba.