Vb-selejtező

33 perce

Két kulcsjátékos is hiányzik, Rossi új embereket vet be a világbajnoki selejtezőn

Marco Rossinak két kulcsemberét is pótolnia kell a válogatottban. A Magyarország–Portugália vb-selejtezőn Dibusz Dénes helyett Tóth Balázs, Sallai Roland helyett pedig Nagy Zsolt kap lehetőséget.

Delmagyar.hu

Marco Rossi a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező előtt két kulcsjátékos pótlásáról is kénytelen volt dönteni. A Magyar Nemzet szerint Dibusz Dénes sérülése miatt Tóth Balázs kap szerepet a kapuban, míg a szintén sérüléssel bajlódó Sallai Roland helyett Nagy Zsolt kap lehetőséget a támadósorban. A Puskás Akadémia játékosa eredetileg balhátvéd, de klubjában rendszeresen játszik támadó szerepkörben is, ahol 2024–2025-ben kiemelkedő számokat produkált: 12 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott.

Magyarország–Portugália
A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőn Dibusz Dénes helyett Tóth Balázs, Sallai Roland helyett pedig Nagy Zsolt kap lehetőséget. Fotó: Illyés Tibor

Rossi két kulcsember pótlásáról is döntött a Magyarország–Portugália előtt

Nagy Zsolt már többször bizonyította, hogy támadásban és védekezésben egyaránt megbízható. A válogatottban 32 mérkőzésen három gólt szerzett, és tavaly az Európa-bajnokságon is támadóként kapott lehetőséget. Rossi döntése logikus: olyan játékosra van szükség Sallai helyén, aki képes segíteni a védekezést, de gólveszélyt is jelenthet. Érdekesség, hogy Sallai és Nagy korábban a Puskás Akadémiában évekig csapattársak voltak.

