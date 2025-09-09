szeptember 9., kedd

Ádám névnap

23°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

1 órája

Nem a Ferencváros kapusa védi a válogatott kapuját a vb-selejtezőn

Címkék#Portugália#Dibusz Dénes#kulcsember#Magyarország

A Ferencváros kapusa sérülés miatt nem léphet pályára a vb-selejtezőn. A Magyarország–Portugália mérkőzésen így Tóth Balázs áll majd a kapuba, aki másodszor öltheti magára a válogatott mezét.

Delmagyar.hu

A Magyar Nemzet szerint a magyar válogatott kulcsembere, Dibusz Dénes sérülés miatt nem léphet pályára a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőn. Bár az Írország elleni mérkőzés után elvégzett MRI-vizsgálat negatív lett, a Ferencváros kapusa mégsem vállalja a játékot. Helyét Tóth Balázs veszi át, aki így kedden este másodszor állhat a nemzeti együttes kapujába.

Magyarország–Portugália
Dibusz Dénes sérülése miatt Tóth Balázs védi a magyar válogatott kapuját a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőn. Fotó: Illyés Tibor

Dibusz sérülése miatt Tóth Balázs véd a Magyarország–Portugália meccsen

A 28 éves hálóőr jelenleg az angol másodosztályú Blackburnben játszik. A válogatottban eddig egy alkalommal, az Azerbajdzsán elleni júniusi felkészülési találkozón szerepelt, ahol 58 percet kapott, mielőtt Szappanos Péter váltotta. Most minden bizonnyal komoly feladat elé néz a portugál sztárcsapat ellen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu