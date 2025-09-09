Nem a Ferencváros kapusa védi a válogatott kapuját a vb-selejtezőn

A Magyar Nemzet szerint a magyar válogatott kulcsembere, Dibusz Dénes sérülés miatt nem léphet pályára a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőn. Bár az Írország elleni mérkőzés után elvégzett MRI-vizsgálat negatív lett, a Ferencváros kapusa mégsem vállalja a játékot. Helyét Tóth Balázs veszi át, aki így kedden este másodszor állhat a nemzeti együttes kapujába.

Dibusz Dénes sérülése miatt Tóth Balázs védi a magyar válogatott kapuját a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőn. Fotó: Illyés Tibor

Dibusz sérülése miatt Tóth Balázs véd a Magyarország–Portugália meccsen

A 28 éves hálóőr jelenleg az angol másodosztályú Blackburnben játszik. A válogatottban eddig egy alkalommal, az Azerbajdzsán elleni júniusi felkészülési találkozón szerepelt, ahol 58 percet kapott, mielőtt Szappanos Péter váltotta. Most minden bizonnyal komoly feladat elé néz a portugál sztárcsapat ellen.