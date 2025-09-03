szeptember 3., szerda

Négy szegedi sportolónak szurkolhatunk a maraton világbajnokságon

Címkék#MVM Szegedi VE#kajak-kenu#maraton világbajnokság#Varga Katalin

Négyen képviselik majd az MVM Szegedi Vízisport Egyesületet. Csütörtöktől vasárnap Győrben rendezik meg a kajak-kenu maraton világbajnokságot. Az ifjúsági korosztályból Molnár Marse vívta ki a vb-szereplés jogát a két hónapja rendezett válogatón, de ott lesz a világversenyen a Tisza-partiak három para sportolója is.

Delmagyar.hu

Molnár Merse 2024-ben K1 5000 méteren magyar bajnok volt az ifjúságiak mezőnyében, míg 2025-ben bronzéremnek örülhetett ebben a versenyszámban. A fiatal tehetség hétfő óta már a kajak-kenu maraton világbajnokság helyszínén készül Győrben.

A maraton világbajnokság helyszíne Győr lesz.
Varga Katalin is részt vesz a maraton világbajnokságon.
Fotó: Karnok Csaba

– Az idei szezonban is elsősorban a síkvízre koncentráltunk, de a maratont sem vettük el a palettáról. Merse jól oldotta meg a futószakaszt a válogatón, ahol az állóképessége és az ügyessége is kijött. Első nemzetközi versenyére készülhet, ahol a cél az lesz, hogy minél jobb pályát menjen, és ott legyen a délutáni döntőben. Szerencsére semmilyen tényező nem hátráltatta a felkészülést, és biztos vagyok benne, hogy a hazai közönség előtt való versenyzés sokat dob majd rajta – nyilatkozta a maraton világbajnokságot megelőzően Csamangó Attila, Merse edzője a klubhonlapon.

A maraton világbajnokság első napján rajthoz áll

Molnár Merse a vb nyitónapján reggel az előfutamban kezd, délután pedig már a rövid körös döntőt is megrendezik. A futam során három, 1200 méteres kört kell megtenniük a versenyzőknek, és mindhárom szakaszban szerepel futószakasz is.

Ott lesz a győri maraton világbajnokságon az MVM Szegedi VE három parasportolója, Boldizsár Dalma, Varga Katalin és Suba Róbert is.

 

