Csodálatos kezdés, két éremmel nyitottak a szegedi kajakosok a maraton vb-n

A rövidkörös versenyszámokkal rajtolt el a kajak-kenu maraton világbajnokság első napja Győrben. Az MVM Szegedi VE két sportolója is érmet nyert, Molnár Merse ifjúsági kajakosok rövidkörös versenyében 3,6 kilométeren ezüstérmes lett.

Varga Katalin KL2 női hat kilométeren ezüstérmet nyert a maraton világbajnokságon Győrben.

Forrás: Magyar Kajak-kenu Szövetség

Az MVM Szegedi VE parakajakosa, Varga Katalin KL2 női 6 kilométeren ezüstérmet nyert a maraton világbajnokságon, míg Boldizsár Dalma negyedikként zárt ebben a kategóriában. Suba Róbert VL2 10 kilométeren pedig hatodik helyen ért célba.

Folytatódik a maraton világbajnokság

Pénteken két szegedi sportoló ül hajóba. Suba Róbert Kl1 férfi hat kilométeren 11 óra 15 perckor kezd, míg Boldizsár Dalma VL2 női hat kilométeren 11 óra 25 perckor. A futamokat az M4 Sport televízió élőben közvetíti Győrből.