Kajak-kenu

1 órája

Csodálatos kezdés, két éremmel nyitottak a szegedi kajakosok a maraton vb-n

Címkék#MVM Szegedi VE#kajak-kenu#világbajnokság

Két éremmel rajtoltak a szegediek. A kajak-kenu maraton világbajnokság első napján az MVM Szegedi VE két sportolója is dobogós helyezést ért el Győrben.

Becsei Dávid

A rövidkörös versenyszámokkal rajtolt el a kajak-kenu maraton világbajnokság első napja Győrben. Az MVM Szegedi VE két sportolója is érmet nyert, Molnár Merse ifjúsági kajakosok rövidkörös versenyében 3,6 kilométeren ezüstérmes lett.

Szegedi érmek születtek a maraton világbajnokság első napján.
Varga Katalin KL2 női hat kilométeren ezüstérmet nyert a maraton világbajnokságon Győrben.
Forrás: Magyar Kajak-kenu Szövetség

Az MVM Szegedi VE parakajakosa, Varga Katalin KL2 női 6 kilométeren ezüstérmet nyert a maraton világbajnokságon, míg Boldizsár Dalma negyedikként zárt ebben a kategóriában. Suba Róbert VL2 10 kilométeren pedig hatodik helyen ért célba.

Folytatódik a maraton világbajnokság

Pénteken két szegedi sportoló ül hajóba. Suba Róbert Kl1 férfi hat kilométeren 11 óra 15 perckor kezd, míg Boldizsár Dalma VL2 női hat kilométeren 11 óra 25 perckor. A futamokat az M4 Sport televízió élőben közvetíti Győrből.

 

