Kajak-kenu

2 órája

A szegedi parakajakos legszebb élménye, hogy kisfia szeme láttára lett világbajnok

Suba Róbert a legszebb érzésként jellemezte aranyérmének megszerzését. Az MVM Szegedi VE parakajakosa a győri maraton világbajnokságon ért be elsőként a célba VL2 férfi 10 kilométeren.

Becsei Dávid

Varga Katalin ezüstérme után újabb hatalmas sikert tartogatott a kajak-kenu maraton világbajnokság második napja az MVM Szegedi VE közössége számára. Suba Róbert VL2 férfi 10 kilométeren ünnepelhetett világbajnoki címet.

A maraton világbajnokság aranyérmese Suba Róbert parakajakos.
A szegedi parakajakos, Suba Róbert aranyérmet szerzett a győri maraton világbajnokságon.
Fotó: Szalmás Péter / Forrás: Magyar Kajak-kenu Szövetség

– Nincs annál szebb pillanat, mint amikor a kisfiam és a feleségem előtt nyerek meg egy versenyt! Nagyon boldog vagyok! – idézte a friss világbajnok szegedi sportolót klubja Facebook-oldala.

Újabb két érem a maraton világbajnokságon

Nem Suba volt az egyetlen szegedi érmes parakajakos a maraton világbajnokság második napján, ugyanis Boldizsár Dalma VL2 női hat kilométeren világbajnoki ezüstérmes lett.

 

