1 órája
A szegedi parakajakos legszebb élménye, hogy kisfia szeme láttára lett világbajnok
Suba Róbert a legszebb érzésként jellemezte aranyérmének megszerzését. Az MVM Szegedi VE parakajakosa a győri maraton világbajnokságon ért be elsőként a célba VL2 férfi 10 kilométeren.
Varga Katalin ezüstérme után újabb hatalmas sikert tartogatott a kajak-kenu maraton világbajnokság második napja az MVM Szegedi VE közössége számára. Suba Róbert VL2 férfi 10 kilométeren ünnepelhetett világbajnoki címet.
– Nincs annál szebb pillanat, mint amikor a kisfiam és a feleségem előtt nyerek meg egy versenyt! Nagyon boldog vagyok! – idézte a friss világbajnok szegedi sportolót klubja Facebook-oldala.
Újabb két érem a maraton világbajnokságon
Nem Suba volt az egyetlen szegedi érmes parakajakos a maraton világbajnokság második napján, ugyanis Boldizsár Dalma VL2 női hat kilométeren világbajnoki ezüstérmes lett.