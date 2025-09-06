A szegedi parakajakos legszebb élménye, hogy kisfia szeme láttára lett világbajnok

Varga Katalin ezüstérme után újabb hatalmas sikert tartogatott a kajak-kenu maraton világbajnokság második napja az MVM Szegedi VE közössége számára. Suba Róbert VL2 férfi 10 kilométeren ünnepelhetett világbajnoki címet.

A szegedi parakajakos, Suba Róbert aranyérmet szerzett a győri maraton világbajnokságon.

Fotó: Szalmás Péter / Forrás: Magyar Kajak-kenu Szövetség

– Nincs annál szebb pillanat, mint amikor a kisfiam és a feleségem előtt nyerek meg egy versenyt! Nagyon boldog vagyok! – idézte a friss világbajnok szegedi sportolót klubja Facebook-oldala.

Újabb két érem a maraton világbajnokságon

Nem Suba volt az egyetlen szegedi érmes parakajakos a maraton világbajnokság második napján, ugyanis Boldizsár Dalma VL2 női hat kilométeren világbajnoki ezüstérmes lett.