Szegedi játékos áll az élvonal góllövőlistájának élén

Nagyszerűen kezdte a női labdarúgó NB I. idényét a KÉSZ-St. Mihály Szeged támadója. A Tisza-parti klubhoz nyáron igazolt Milica Popovics ugyanis öt mérkőzésen hétszer volt eredményes, ezzel pedig jelenleg a legeredményesebb játékosnak számít a női élvonalban. Popovics a Puskás Akadémia elleni szezonnyitón talált be először, majd a Diósgyőrnek, az ETO FC Győrnek és az Újpestnek is két gólt lőtt.

Milica Popovics a Győrnek is kétszer köszönt be. Fotó: Gémes Sándor

– Az első naptól kezdve szívesen láttak Szegeden. A csapattársaim, az edzői stáb és a klub minden tagja segítette a beilleszkedésemet. A város gyönyörű, és otthon érzem magam. Ilyen támogatás és légkör mellett könnyű a legjobbját mutatnia az embernek – mondta a Sportissimo című szerbiai lapnak a nyáron a ZFK Vojvodinától Szegedre szerződött támadó. A 21 éves csatár karrierje során először állt légiósnak, és mint kitért rá, minden gólja a csapatmunka, valamint a csapattársak támogatásának eredménye.

– A célom, hogy tovább fejlődjek, segítsek a Szegednek a lehető legjobb eredményeket elérni, s a játékommal hozzájáruljak a klub minél jobb helyezéséhez – tette hozzá a St. Mihály támadója.

A szegedi klub szombaton hazai környezetben folytatja majd a bajnokságot, amikor is 16 órától a Szekszárd lesz a lányok ellenfele a Szent Gellért Fórumban, míg október 4-én a nemzetközi színtéren is érdekelt Ferencváros lesz a St. Mihály ellenfele a Simple női kupában.

Milica Popovics legutóbb az Újpestnek is két gólt lőtt

Edzőt váltott az ETO Az előző négy évad ezüstérmese váltott először a kispadon ebben a szezonban. A hétvégén már nem Székely Tibor, hanem Süle József ült az ETO FC Győr kispadján vezetőedzőként, a Rába-partiak pedig bejelentették, a nyáron érkezett tréner távozott a gárda éléről, így a csapatot a továbbiakban megbízott edzőként Süle József vezeti. A győriek nemrég Szegeden is vereséget szenvedtek.