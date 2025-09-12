Játékosként sikerült a győzelem, most edzőként találkozik a Diósgyőrrel a HFC mestere

A harmadik forduló mérkőzéseivel folytatódik a Mol magyar kupa ezen a hétvégén. A sorozat ezen szakaszában már az NB I.-es és az NB II.-es klubok is becsatlakoznak, a legjobb 64 mezőnyében pedig két Csongrád-Csanád vármegyei csapat van jelen.

Szűcs Róbert közel 30 éve játékosként legyőzte a DVTK-t a Vásárhellyel, most edzőként a Mol magyar kupa keretei között találkozik a miskolciakkal. Fotó: Karnok Csaba

Ismét NB I.-es csapat Vásárhelyen

Különleges nap vár a Hódmezővásárhelyi FC-re, hiszen a kék-sárgák egy NB I.-es csapatot fogadhatnak a sorozatban. Szombaton 15 órától az a Diósgyőr lesz a csapat ellenfele, amely a nyáron többek között a vásárhelyi Kecskés Ákost is szerződtette. A két csapat a kupában még soha nem találkozott egymással, viszont bajnokin többször is játszottak már egymás ellen. A legutóbbi találkozásuk vásárhelyi győzelmet hozott, 1996 májusában az NB II. Keleti csoportjában 3–2-re nyert a Hódmezővásárhely, amely a 90. percben szerezte meg a győztes gólt. Erről szép emlékei lehetnek a HFC-t edzőként irányító Szűcs Róbertnek, aki azon a meccsen csereként játszott a vásárhelyi csapatban: mi több, ő lépte át azt a beadást, amelyből a győztes gólt szerezték.

– Motiváltak a játékosok, jól edzettek a héten. Az eredmény természetesen nem másodlagos, de mindenki számára egy óriási élmény lehet a kupameccs, szeretnénk is mindenkinek játéklehetőséget biztosítani. Egy nagyon erős, fizikális csapat a Diósgyőr, ebben kell helyt állnunk. Számunkra kedvezőbb volt egy éve az MTK Budapest, ők inkább játszották a futballt, készen állunk, és várjuk a kupameccset! – mondta lapunknak Szűcs Róbert. A hangulat garantált a szombati kupacsatán, az előzetes jegyvásárlás során több száz jegy már gazdára is talált az élvonalbeli csapat vásárhelyi vendégjátékára.

Veretlen ellenfélhez utazik a Szeged-Csanád GA

Ebben az idényben minden tétmeccsét megnyerte a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellenfele. Az NB III. Észak-nyugati csoportjában érdekelt Dorog mind a hét bajnokiját győzelemmel zárta, és a kupában is két sikert aratott, miután legyőzte a Ménfőcsanak és a Kapuvár csapatát is. A több NB I.-es rutinnal rendelkező labdarúgót felvonultató dorogiak otthonában szombaton 19 órától lép pályára a Tisza-parti csapat.