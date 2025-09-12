szeptember 12., péntek

Labdarúgás

8 perce

Játékosként sikerült a győzelem, most edzőként találkozik a Diósgyőrrel a HFC mestere

Címkék#Diósgyőr#Hódmezővásárhely#Szeged-Csanád Grosics Akadémia

NB I.-es csapat érkezik Vásárhelyre. A Mol magyar kupa harmadik fordulójában szombaton ismét egy élvonalbeli csapat jön Hódmezővásárhelyre, míg a Szeged-Csanád Grosics Akadémia egy ebben a szezonban még hibátlan ellenfélhez utazik.

Vajgely Pál

A harmadik forduló mérkőzéseivel folytatódik a Mol magyar kupa ezen a hétvégén. A sorozat ezen szakaszában már az NB I.-es és az NB II.-es klubok is becsatlakoznak, a legjobb 64 mezőnyében pedig két Csongrád-Csanád vármegyei csapat van jelen. 

Szűcs Róbert közel 30 éve játékosként legyőzte a DVTK-t a Vásárhellyel, most edzőként a Mol magyar kupa keretei között találkozik a miskolciakkal.
Szűcs Róbert közel 30 éve játékosként legyőzte a DVTK-t a Vásárhellyel, most edzőként a Mol magyar kupa keretei között találkozik a miskolciakkal. Fotó: Karnok Csaba

Ismét NB I.-es csapat Vásárhelyen

Különleges nap vár a Hódmezővásárhelyi FC-re, hiszen a kék-sárgák egy NB I.-es csapatot fogadhatnak a sorozatban. Szombaton 15 órától az a Diósgyőr lesz a csapat ellenfele, amely a nyáron többek között a vásárhelyi Kecskés Ákost is szerződtette. A két csapat a kupában még soha nem találkozott egymással, viszont bajnokin többször is játszottak már egymás ellen. A legutóbbi találkozásuk vásárhelyi győzelmet hozott, 1996 májusában az NB II. Keleti csoportjában 3–2-re nyert a Hódmezővásárhely, amely a 90. percben szerezte meg a győztes gólt. Erről szép emlékei lehetnek a HFC-t edzőként irányító Szűcs Róbertnek, aki azon a meccsen csereként játszott a vásárhelyi csapatban: mi több, ő lépte át azt a beadást, amelyből a győztes gólt szerezték.

– Motiváltak a játékosok, jól edzettek a héten. Az eredmény természetesen nem másodlagos, de mindenki számára egy óriási élmény lehet a kupameccs, szeretnénk is mindenkinek játéklehetőséget biztosítani. Egy nagyon erős, fizikális csapat a Diósgyőr, ebben kell helyt állnunk. Számunkra kedvezőbb volt egy éve az MTK Budapest, ők inkább játszották a futballt, készen állunk, és várjuk a kupameccset! – mondta lapunknak Szűcs Róbert. A hangulat garantált a szombati kupacsatán, az előzetes jegyvásárlás során több száz jegy már gazdára is talált az élvonalbeli csapat vásárhelyi vendégjátékára.

Veretlen ellenfélhez utazik a Szeged-Csanád GA

Ebben az idényben minden tétmeccsét megnyerte a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellenfele. Az NB III. Észak-nyugati csoportjában érdekelt Dorog mind a hét bajnokiját győzelemmel zárta, és a kupában is két sikert aratott, miután legyőzte a Ménfőcsanak és a Kapuvár csapatát is. A több NB I.-es rutinnal rendelkező labdarúgót felvonultató dorogiak otthonában szombaton 19 órától lép pályára a Tisza-parti csapat. 

Karnok Csaba
A Szeged-Csanád GA-ra kemény feladat várhat a Dorog vendégeként. Fotó: Karnok Csaba

– Külön felhívtam a játékosok figyelmét, hogy nagyon fegyelmezetten, kellő precizitással készüljenek erre az összecsapásra. Bármilyen osztályról is legyen szó, ha hét meccsből hetet nyersz, az nagyon komoly fegyvertény. A Dorog ráadásul nagyszerű szurkolótáborral és kiváló pályával is büszkélkedhet. Mindemellett pedig tapasztalt labdarúgók alkotják a keretet: Barczi Dáviddal korábban dolgoztam is együtt, de említhetném még Koman Vladimirt, Tischler Patrikot, vagy éppen Vadnai Dánielt is. Több száz NB I-es mérkőzés van a lábukban. Ki ellen akarnák megmutatni magukat, ha nem egy magasabb osztályú csapat ellen? A hozzáállás a kulcs. Ha megfelelő mentalitással játszunk, sikeresek lehetünk, ellenkező esetben kellemetlen meglepetések érhetnek minket. Ne feledjük, a bajnokságot két hazai mérkőzéssel folytatjuk majd ezt követően. Rendkívül fontos periódus ez számunkra. Úgy érzem, jó úton haladunk, bár akad azért nehézség is: a sérültjeink visszatérésére még várni kell – mondta a klub honlapján Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

Mol magyar kupa: vasárnap sorsolnak

A legjobb 32 mezőnye vasárnap estére kialakul, hiszen a továbbjutás egy mérkőzésen dől el ebben a fordulóban, amennyiben döntetlent hozna a 90 perc, akkor kétszer 15 perc hosszabbítás, majd tizenegyesek következnek. Vasárnap a Kecskemét–Újpest mérkőzést követően az M4 Sporton (várhatóan 18.45) el is készítik a következő forduló párosításait, a negyedik kör meccseit október 29-én rendezik majd. 

