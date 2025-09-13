1 órája
Két büntető is kellett az NB I.-es DVTK továbbjutásához Vásárhelyen – galériával
Remek hangulatban alaposan megnehezítette az NB I.-es Diósgyőr dolgát a HFC. A MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában ezer szurkoló előtt az a DVTK győzött 3–1-re, amely két tizenegyest is értékesített az első félidő során Ivan Saponjic révén.
Eltüntette a pályáról az osztálykülönbséget a sárga-kék mezes HFC.
Fotó: Török János
Két osztálynyi különbség ide vagy oda, az NB III.-as Hódmezővásárhelyi FC nem állt be védekezni az NB I.-es Diósgyőr ellen hazai környezetben a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Mindennek köszönhetően lüktető mérkőzést láthatott a nagyjából ezerfős közönség, ráadásul többször HFC-ziccer miatt fojthatták vissza egy pillanatra a lélegzetüket. Hajnal Gergely kapásból, míg Tóth Péter átlövéssel veszélyeztette Megyeri Gábor kapuját. Agresszívan letámadtak a hazaiak, egy labdaszerzés után pedig Tóth futott el a labdával, a középen érkező Gréczi elé tálalt, de a támadó centikkel lemaradt a beadásról.
Tíz percen belül két tizenegyest is kapott a DVTK. Előbb egy szögletet követően fújt be talán túlságosan könnyedén egy büntetőt a játékvezető, majd egy kiugratás után a kivetődő Kálovits húzhatta el a labdát hosszan megtoló Mucsányi lábát. Mindkét büntetőt Ivan Saponjic váltotta gólra, 0–2.
Alig három perccel a DVTK második gólját követően, egy bedobás után Hajnal iramodott meg a jobb oldalon, a beadására pedig Tóth érkezett remekül a hosszú kapufánál, az üres kapuba lőhetett, 1–2.
A második játékrész elején hiába egyenlített a HFC, a partjelző les intett, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot. A félidő derekán már frissebben mozogtak az NB I.-es játékosok, de még ígyis alakított ki veszélyes helyzeteket a hazai csapat.
A 79. percben Acolatse jobbról élesen belőtt labdáját Keita kotorta be Sipos csípője mellől, beállítva ezzel az 1–3-as végeredményt.
Megszenvedett a DVTK HódmezővásárhelyenFotók: Török János
Szűcs Róbert: – Az első játékrészben több helyzetet dolgoztunk ki, mint az ellenfelünk, lelkes játékunknak köszönhetően sikerült eltüntetni a pályáról az osztálykülönbséget. A két véleményes tizenegyes a DVTK javára billentette az első félidőt, de nem adtuk fel. Az egyenlítőgólunk elvétele után is mentünk előre becsülettel, amiért hatalmas dicséret jár a csapatomnak. Fantasztikus szurkolóinknak pedig köszönjük, hogy az utolsó pillanatig biztattak bennünket, és ilyen sokat kijöttek szurkolni.
Vladimir Radenkovic: – Nagyon kemény mérkőzést játszottunk, mert nem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna. A második félidőben átvettük az irányítást, onnantól már rendben volt a dolog. A HFC nagyon jól felkészült a mérkőzésre, az első félidőben remekül játszottak, amiért gratulálok a kollégámnak.
Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 3. forduló:
Hódmezővásárhelyi FC–DVTK 1–3 (1–2)
Hódmezővásárhely, 1000 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Buzás, Belicza).
HFC: Kálovits – Gréczi (Herczeg, 85.), Illés R., Zana, Török, Sipos G. (Hegedűs M., 79.), Hajnal (Rajsli T., 79.), Tóth P. (Guth, 74.), Zámbori D. (Nagy R., 74.), Sági M., Marsa. Edző: Szűcs Róbert.
Diósgyőr: Megyeri – Kecskés, Saponjic (Acolatse, a szünetben), Jurek (Babos, a szünetben), Gera D., Croizet (Rogulic, 59.), Keita (Holdampf, 79.), Bényei (Esiti, a szünetben), Bokros, Mucsányi, Tamás M. Edző: Vladimir Radenkovic.
Gólszerzők: Tóth P. (39.), ill. Saponjic (26., 37. – mindkettőt 11-esből), Keita (73.).