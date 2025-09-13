Két büntető is kellett az NB I.-es DVTK továbbjutásához Vásárhelyen – galériával

Két osztálynyi különbség ide vagy oda, az NB III.-as Hódmezővásárhelyi FC nem állt be védekezni az NB I.-es Diósgyőr ellen hazai környezetben a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Mindennek köszönhetően lüktető mérkőzést láthatott a nagyjából ezerfős közönség, ráadásul többször HFC-ziccer miatt fojthatták vissza egy pillanatra a lélegzetüket. Hajnal Gergely kapásból, míg Tóth Péter átlövéssel veszélyeztette Megyeri Gábor kapuját. Agresszívan letámadtak a hazaiak, egy labdaszerzés után pedig Tóth futott el a labdával, a középen érkező Gréczi elé tálalt, de a támadó centikkel lemaradt a beadásról.

Bátran letámadta az NB I.-es DVTK-t a HFC a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában.

Fotó: Török János

Tíz percen belül két tizenegyest is kapott a DVTK. Előbb egy szögletet követően fújt be talán túlságosan könnyedén egy büntetőt a játékvezető, majd egy kiugratás után a kivetődő Kálovits húzhatta el a labdát hosszan megtoló Mucsányi lábát. Mindkét büntetőt Ivan Saponjic váltotta gólra, 0–2.

Alig három perccel a DVTK második gólját követően, egy bedobás után Hajnal iramodott meg a jobb oldalon, a beadására pedig Tóth érkezett remekül a hosszú kapufánál, az üres kapuba lőhetett, 1–2.

A második játékrész elején hiába egyenlített a HFC, a partjelző les intett, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot. A félidő derekán már frissebben mozogtak az NB I.-es játékosok, de még ígyis alakított ki veszélyes helyzeteket a hazai csapat.

A 79. percben Acolatse jobbról élesen belőtt labdáját Keita kotorta be Sipos csípője mellől, beállítva ezzel az 1–3-as végeredményt.