Labdarúgás

1 órája

Szegedi játékos döntötte el az élvonalbeli bajnokit

Megszerezte idei első gólját. Molnár Ádin találata döntött a vasárnapi MTK Budapest–Zalaegerszeg élvonalbeli bajnokin, a fővárosiak játékosa először volt eredményes idén.

Munkatársunktól

Szezonbeli harmadik győzelmét aratta az MTK Budapest a labdarúgó NB I.-ben: a fővárosi kék-fehérek a Zalaegerszeget győzték le 1–0-ra, a három pontot jelentő gólt pedig a csapat szegedi játékosa, Molnár Ádin szerezte. Az MTK-hoz a Hódmezővásárhelyi FC-től 2022-ben szerződő játékos egy szép összjátékot követően volt eredményes, miután Németh Krisztián passzát az ötösről a kapuba passzolta. 

Molnár Ádin győztes gólt jegyzett a vasárnapi bajnokin.
Molnár Ádin győztes gólt jegyzett a vasárnapi bajnokin. Fotó: Rácz Ádám, MTK Budapest

– Az első gondolatom az volt, végre megvan az első, ebből kellene táplálkozni, és minél többet szerezni idén. Ez a győzelem nem jöhetett volna jobbkor a válogatott szünet után, ezt az utat kell folytatnunk. Remélem, én, vagy bárki más elő tud lépni a távozott Molnár Rajmund helyére. Fontos meccs vár ránk a Kisvárda ellen, akkor is itthon kell tartanunk a három pontot – mondta a Nemzeti Sport Online-nak a meccset követően Molnár Ádin. A meccsen az MTK-ban Molnár Ádinhoz hasonlóan kezdőként kapott szerepet a szintén szegedi Horváth Artúr, míg a zalaiaknál Nagy Zsombor a kispadon volt.

A meccs összefoglalója, benne Molnár Ádin góljával:

A labdarúgó Fizz Liga hetedik fordulójában egy másik meccsen is főszereplő volt egy Csongrád-Csanád vármegyei játékos, a Kazincbarcika–Újpest meccsen a hódmezővásárhelyi Sós Bence állította be a 2–0-ás végeredményt. 

 

