Ahol indult, győzött a szegedi kenus Csehországban

Bár három számban lehetett indulni, végül négy aranyéremmel tért haza az Olimpiai Reménységek Versenyéről Molnár Lukács Ivo. Az MVM Szegedi VE kenusa ugyanis a C1 1000 méter mellett Molnár Ádám Istvánnal megnyerte a C2 500 és 1000 métert is a racicei eseményen, majd zárásképp egy megbetegedés miatt beugrott a C4-es magyar egységhez, és itt is elsőként haladtak át a célvonalon.

Molnár Lukács Ivo mind a négy számában aranyérmes lett az ORV-n. Fotó: MVM Szegedi VE

Molnár Lukács Ivo: Nem gondoltam volna, hogy ennyi jól megy

– Nagyon hosszú szezon volt, a válogatók óta csúcsformában vagyunk. Úgy éreztem, jól megy majd a versenyzés az ORV-n, azt persze nem gondoltam, volna, hogy ennyire jól, de szerencsére így sikerült. Az ötszáz négyessel szerzett arany a legkedvesebb számomra, egy órával a futam előtt próbálgattuk a négyest a srácokkal. A döntőben volt egy kis gondunk a kormányzással, láttam a balunkon, hogy jönnek a csehek, és rossz érzésem volt, hogy nehogy miattam veszítsünk. Szerencsére sikerült azt a számot is megnyerni a végén, ami nagyon jól esett! – mondta Molnár Lukács Ivo, aki hozzátette, az egyesben aratott sikere után feltöltődve állhatott rajhoz a páros futamokban.

A szegediek kenusa még serdülőkorú versenyzőként érmet nyert idén az ifjúsági és U23-as Eb-n is, ahol a C4 mix tagjaként lett ezüstérmes.

– Egy szavam sem lehet az idei szezonra! Kifejezetten jó évem volt, egyetlen hiányérzet van bennem. A válogató után nekünk volt egy szétlövésünk, amit sajnos elvesztettünk. Jobban örültem volna, ha a világbajnoki négyesben vagyunk benne, de serdülő párosként nagyon felemelő, hogy egy ifi világversenyen, egy Európa-bajnokságon ott lehettünk – zárta Molnár Lukács Ivo.