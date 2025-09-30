szeptember 30., kedd

Kajak-kenu

1 órája

Ahol indult, győzött a szegedi kenus Csehországban

Címkék#MVM Szegedi VE#kajak-kenu#Molnár Lukács Ivo

Nagyszerű teljesítménnyel zárta a 2025-ös versenyszezont az MVM Szegedi VE fiatal kenusa. Molnár Lukács Ivo ugyanis négy számban is aranyérmet nyert a Csehországban megrendezett Olimpiai Reménységek versenyén, ezzel pedig a teljes magyar csapat legeredményesebb versenyzőjének bizonyult.

Vajgely Pál

Bár három számban lehetett indulni, végül négy aranyéremmel tért haza az Olimpiai Reménységek Versenyéről Molnár Lukács Ivo. Az MVM Szegedi VE kenusa ugyanis a C1 1000 méter mellett Molnár Ádám Istvánnal megnyerte a C2 500 és 1000 métert is a racicei eseményen, majd zárásképp egy megbetegedés miatt beugrott a C4-es magyar egységhez, és itt is elsőként haladtak át a célvonalon.

Molnár Lukács Ivo mind a négy számában aranyérmes lett az ORV-n. Fotó: MVM Szegedi VE

Molnár Lukács Ivo: Nem gondoltam volna, hogy ennyi jól megy

– Nagyon hosszú szezon volt, a válogatók óta csúcsformában vagyunk. Úgy éreztem, jól megy majd a versenyzés az ORV-n, azt persze nem gondoltam, volna, hogy ennyire jól, de szerencsére így sikerült. Az ötszáz négyessel szerzett arany a legkedvesebb számomra, egy órával a futam előtt próbálgattuk a négyest a srácokkal. A döntőben volt egy kis gondunk a kormányzással, láttam a balunkon, hogy jönnek a csehek, és rossz érzésem volt, hogy nehogy miattam veszítsünk. Szerencsére sikerült azt a számot is megnyerni a végén, ami nagyon jól esett! – mondta Molnár Lukács Ivo, aki hozzátette, az egyesben aratott sikere után feltöltődve állhatott rajhoz a páros futamokban.

A szegediek kenusa még serdülőkorú versenyzőként érmet nyert idén az ifjúsági és U23-as Eb-n is, ahol a C4 mix tagjaként lett ezüstérmes.

– Egy szavam sem lehet az idei szezonra! Kifejezetten jó évem volt, egyetlen hiányérzet van bennem. A válogató után nekünk volt egy szétlövésünk, amit sajnos elvesztettünk. Jobban örültem volna, ha a világbajnoki négyesben vagyunk benne, de serdülő párosként nagyon felemelő, hogy egy ifi világversenyen, egy Európa-bajnokságon ott lehettünk – zárta Molnár Lukács Ivo.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

