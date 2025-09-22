szeptember 22., hétfő

Kajak-kenu

1 órája

Több százan vettek részt a szegedi emlékversenyen

Címkék#Nagy Bianka#MVM Szegedi VE#Hanzók Örs emlékverseny

Újra népes volt a szegedi pálya. Közel 500 fiatal kajak-kenus vett részt az MVM Szegedi VE és a Vajda Attila Regionális akadémia által megrendezett Hanzók Örs emlékversenyen. A három emlékfutam közül kettőben is szegedi siker született.

Vajgely Pál

Idén utoljára telt meg élettel a Maty-éri kajak-kenu pálya. Huszonkét klub közel 500 fiatalja versenyzett szombaton a szegedi olimpiai pályán, ahol az MVM Szegedi VE és a Vajda Attila Regionális Akadémia harmincnegyedik alkalommal rendezte meg a Hanzók Örs emlékversenyt. A nyárias melegben megtartott esemény három emlékfutammal kezdődött, a fiatalon elhunyt kajakos, Hanzók Örs emlékére megrendezett futamot, azaz az U15-ösök K1 4000 méteres versenyét az MVM Szegedi VE fiatalja, Sík Balázs nyerte, ezzel pedig egy éven keresztül használhat a Hanzók Örs alapítvány által felajánlott hajót. A Váradi Márton emlékfutamban is szegedi győzelem született, miután az U12-esek MK 1 2000 méteres futamát Csamangó Bercel nyerte. Megemlékeztek a fiatalon elhunyt kenusról, Csanki Márkról is, az MC1 2000 méteres versenyen a tiszakécskei Egeresi Sebestyén ért célba elsőként. 

Az MVM Szegedi VE által rendezett emlékversenyen egy hajót használhat a Hanzók Örs emlékfutam győztese.
Az MVM Szegedi VE által rendezett emlékversenyen egy hajót használhat a Hanzók Örs emlékfutam győztese. Fotó: Gémes Sándor

A szegedi klub versenyzői összesen 35 dobogós eredménnyel zárták az idei Hanzók Örs emlékversenyt, tizenhárom arany- és ezüstérem mellett kilenc bronzérmet gyűjtöttek a szegedi fiatalok. A díjak és az érmek átadásában az MVM Szegedi VE két kenus világbajnoka, Kiss Ágnes és Nagy Bianka segített, így a versenyzők plusz élménnyel gazdagodhattak az idei versenyszezon utolsó eseményén a Maty-éren. 

Ilyen volt az MVM Szegedi VE által rendezett Hanzók Örs emlékverseny

Harmincnegyedik alkalommal rendezték meg a Hanzók Örs emlékversenyt a Maty-éren

Fotók: Gémes Sándor

 

