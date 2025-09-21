szeptember 21., vasárnap

Kajak-kenu

1 órája

Szegedi kenus lett az Olimpiai Reménységek versenyének legeredményesebb magyarja

Címkék#Molnár Lukács Ivo#Marenec-Dózsa Zétény#ORV

Négy aranyérmet szerzett Racicében. Az MVM Szegedi VE nyolc versenyzője az Olimpiai Reménységek Versenyén szerepelt, a legeredményesebb magyar kajak-kenus pedig a szegedi klub fiatalja, Molnár Lukács Ivo lett, aki négy aranyérmet is nyert a nemzetközi versenyen.

Munkatársunktól

Összesen tíz érmet szereztek a Csehországban megrendezett Olimpiai Reménységek Versenye viadalon az MVM Szegedi VE fiataljai. Az U15-U17-es korosztály számára megrendezett nemzetközi seregszemlén a magyar csapat egyébként összesen 38 éremmel zárt, a küldöttség legeredményesebb tagja pedig a szegedi klub versenyzője, Molnár Lukács Ivo lett.

Az MVM Szegedi VE versenyzője, Molnár Lukács Ivo (balra) négyszer is a dobogó tetejére állhatott az ORV-n.
Az MVM Szegedi VE versenyzője, Molnár Lukács Ivo (balra) négyszer is a dobogó tetejére állhatott az ORV-n.  Fotó: YouTube

Az MVM Szegedi VE kenusa 1000 méter egyesben, a C1 500 métert megnyerő klubtársával, Molnár Ádám Istvánnal pedig szintén 500 és 1000 méter párosban győzött Racicében. Az utolsó versenynapon az U17-es korosztályban döntőző férfi kenunégyes tagjai közül Györkő Huba betegség miatt nem tudott rajthoz állni, így Molnár Lukács Ivo ugrott be a helyére, a magyar egység pedig elsőként ért célba C4 500 méteren, így negyedik aranyát is bezsebelte a szegedi kenus.

Tíz érem az MVM Szegedi VE-től az ORV-n

A szegedi klub versenyzői közül Trencsényi Anna és Marenec-Dózsa Zétény is két-két ezüstéremmel zárt, előbbi 200 és 500 méteren lett második az U15-ösök C1-es mezőnyében, míg Marenec-Dózsa Zétény szintén az U15-ös korosztályban C1 500 és 1000 méteren ért célba másodikként a döntőben. Az egyetlen bronzérmet Ivácson Szilárd szerezte, aki az AVSE-s Simák Ádámmal lett harmadik az U16-osok K2 1000 méteres döntőjében.


 

