Másfél évtized munkája csúcsosodott ki a vb-címben

A párosok számokban elért két ötödik helyet követően a milánói vb utolsó napján jött a női kenu négyesek döntője: az MVM Szegedi VE-ből Nagy Bianka és Kiss Ágnes volt tagja a hajónak, amely világbajnoki címet szerzett a kajak-kenu idény utolsó nagy versenyén.

Kiss Ágnes és Nagy Bianka (jobbra) világbajnoki címmel zárta le a szezont Milánóban. Fotó: Karnok Csaba

– Nagyon nehéz volt összekapnom magamat. Tudtam, hogy a négyesben jó eséllyel indulunk a világkupák alapján, de sűrűbb volt a mezőny a világbajnokságon, muszáj volt a száz százalékos koncentráció. Ha nem is életünk pályáját mentő, de a maximumot hoztuk ki magunkból. Mindenki tele volt stresszel és bizonyítani akart, és az összeszedettség ugyan hiányzott, de a szívünk teljes mértékben benne volt a pályában. Rossz lett volna úgy hazajönni, ha ez nem sikerül, a világbajnoki cím sokat segített a feldolgozásban, abban, hogy újra a kihívást lássuk a kenuzásban, ne pedig a kudarcokat. Tizenöt év munkája van ebben a világbajnoki címben, itt csúcsosodott ki a befektetett munka, és jól hangzik, hogy ott van az ember neve mellett egy felnőtt világbajnoki cím – összegezte a Milánóban történteket az MVM Szegedi VE immáron világbajnok kenusa, Nagy Bianka.

Nagy Bianka: megvan, min kell dolgoznunk

A szegedi klub párosának ez volt az első teljes szezonja, tavaly a párizsi olimpián szerepelhettek, idén pedig világkupa-győzelmekkel indították az évadot, majd az Európa-bajnokságon bronzérmet szereztek.

– Tavaly vitt bennünket a lendület, hirtelen történtek a dolgok, és felültünk egy olyan hullámra, amely végig vitt minket a szezon során. Az idei egy nehezebb év volt, és ugyan jól kezdődött, de amint jöttek a nehézségek, azokat nem tudtuk megoldani. Azon kell dolgoznunk, hogy ha valami nem ideálisan alakul egy versenyen, akkor azzal meg tudjunk birkózni. Nem az edzettség hiánya döntött Milánóban sem, a parton lévő, mentális tényezőkön kell dolgoznunk. Ennek még nem látom az útját-módját, de nem is most kell ezt kitalálnunk. Nem ketten vagyunk, van két edzőnk, egyesületi és szövetségi vezetők, akikkel közösen megtaláljuk a megoldást – fogalmazott Nagy Bianka.