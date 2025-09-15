szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

55 perce

Másfél évtized munkája csúcsosodott ki a vb-címben

Címkék#Nagy Bianka#MVM Szegedi VE#világbajnoki cím

Megvannak a további célok. Hullámzóan alakult a szezon Nagy Bianka számára, az MVM Szegedi VE klasszis kenusa az első teljes évet dolgozhatta végig Kiss Ágnessel, majd egy négyesben szerzett világbajnoki címmel zárta le az évadot.

Vajgely Pál

A párosok számokban elért két ötödik helyet követően a milánói vb utolsó napján jött a női kenu négyesek döntője: az MVM Szegedi VE-ből Nagy Bianka és Kiss Ágnes volt tagja a hajónak, amely világbajnoki címet szerzett a kajak-kenu idény utolsó nagy versenyén.

Kiss Ágnes és Nagy Bianka (jobbra) világbajnoki címmel zárta le a szezont Milánóban.
Kiss Ágnes és Nagy Bianka (jobbra) világbajnoki címmel zárta le a szezont Milánóban. Fotó: Karnok Csaba

– Nagyon nehéz volt összekapnom magamat. Tudtam, hogy a négyesben jó eséllyel indulunk a világkupák alapján, de sűrűbb volt a mezőny a világbajnokságon, muszáj volt a száz százalékos koncentráció. Ha nem is életünk pályáját mentő, de a maximumot hoztuk ki magunkból. Mindenki tele volt stresszel és bizonyítani akart, és az összeszedettség ugyan hiányzott, de a szívünk teljes mértékben benne volt a pályában. Rossz lett volna úgy hazajönni, ha ez nem sikerül, a világbajnoki cím sokat segített a feldolgozásban, abban, hogy újra a kihívást lássuk a kenuzásban, ne pedig a kudarcokat. Tizenöt év munkája van ebben a világbajnoki címben, itt csúcsosodott ki a befektetett munka, és jól hangzik, hogy ott van az ember neve mellett egy felnőtt világbajnoki cím – összegezte a Milánóban történteket az MVM Szegedi VE immáron világbajnok kenusa, Nagy Bianka.

Nagy Bianka: megvan, min kell dolgoznunk

A szegedi klub párosának ez volt az első teljes szezonja, tavaly a párizsi olimpián szerepelhettek, idén pedig világkupa-győzelmekkel indították az évadot, majd az Európa-bajnokságon bronzérmet szereztek. 

– Tavaly vitt bennünket a lendület, hirtelen történtek a dolgok, és felültünk egy olyan hullámra, amely végig vitt minket a szezon során. Az idei egy nehezebb év volt, és ugyan jól kezdődött, de amint jöttek a nehézségek, azokat nem tudtuk megoldani. Azon kell dolgoznunk, hogy ha valami nem ideálisan alakul egy versenyen, akkor azzal meg tudjunk birkózni. Nem az edzettség hiánya döntött Milánóban sem, a parton lévő, mentális tényezőkön kell dolgoznunk. Ennek még nem látom az útját-módját, de nem is most kell ezt kitalálnunk. Nem ketten vagyunk, van két edzőnk, egyesületi és szövetségi vezetők, akikkel közösen megtaláljuk a megoldást – fogalmazott Nagy Bianka.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu