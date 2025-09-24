A Szegedről eligazolt vízilabdázó BL-főtábláért játszott új csapatával

Az elmúlt hétvégén a spanyolországi Sabadell volt a férfi vízilabda otthona. A spanyol városban rendezték a New Generation 2025-ös tornáját, amelyet a Szegedi Vízipóló Suli nyert meg, de itt rendezték a Bajnokok Ligája-selejtezőt is. A német Spandau játékosaként medencébe ugrott a nyáron Szegedről szerződtetett Nagy Márton vízilabdázó is. A Vasastól 17–16-ra, a házigazdától pedig 12–11-re kaptak, így nem jutottak a főtáblára. Nagy az angyalföldiek ötször volt eredményes, míg a Sabadell ellen háromszor.

Nagy Márton vízilabdázó a német Spandau 04 Berlin sapkájában a Bajnokok Ligája-selejtezőben.

Fotó: Victor Castillo

– A kiesés miatt szomorúak vagyunk, de összességében elégedettek vagyunk az eredménnyel és a játékkal. Nem voltunk könnyű helyzetben, ugyanis a BL-ben játszottunk először tétmeccset, a német bajnokság csak később, októberben rajtol majd. Nyolc új játékossal vágtunk neki a felkészülésnek, a két meccs alapján jó irányba tartunk – osztotta meg első tapasztalatait Nagy Márton.

Nagy Márton vízilabdázó céljai

Miután kiestek a Bajnokok Ligájából, a második számú sorozatban, az Euro Kupában selejtezhetnek majd a főtábláért Athénban. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, extra motivációt jelentett számára, hogy főtáblára jusson új csapatával, hiszen még nem játszott soha a BL-ben. Az Euro Kupában viszont már nincs mese, be kell jutniuk. Az Apollon Szmirnisz, De Zaan, SM Tibiliszi trióból kettőt kell maguk mögé utasítaniuk.

– Ami a céljaimat illeti Berlinben, szezon előtt a főtáblára jutást tűztem ki célul a BL-ben vagy az EK-ban, illetve szeretném, ha legalább egy aranyéremhez hozzá tudnám segíteni a klubot hazai szinten – árulta el Nagy Márton vízilabdázó, aki nem egyedül, hanem családjával, a szintén pólós Gémes Alexával, és tizenhárom hónapos kisfiával együtt költözött ki Németországba.