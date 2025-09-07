szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

20°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Bosszantó, mert nyerhető meccset veszített el a HFC

Címkék#HFC#NB III#Dunaharaszti MTK#labdarúgás

Elszenvedte szezonbeli második vereségét a Hódmezővásárhelyi FC. Hajnal Gergely fejesével még vezetett itthon a HFC, a szünet előtt viszont váratlanul egyenlített a Dunaharaszti MTK. A második játékrész elején kétszer is betaláltak a vendégek, majd okosan megőrizték az eredményt és nyertek 3–1-re a labdarúgó NB III. 7. fordulójában.

Becsei Dávid

Egy jobb oldali beadásból Hajnal Gergely fejesével már a hetedik percben megszerezte a vezetést a HFC az NB III. Dél-keleti csoportjában a Dunaharaszti MTK ellen. Jól játszott a HFC népes szurkolótábora előtt, de a második, megnyugtató gólt nem tudta megszerezni. A vendégek viszont váratlanul egy bedobás után még a szünet előtt egyenlíteni tudtak, a hazai védők picit belealudtak a szituációba és Mucsi szabadon fejelhetett, 1–1.

Nyerhető meccset veszített el a HFC az NB III.-ban.
Szűcs Róbert edző szerint túl sok egyéni hibát követtek el a HFC játékosai a Dunaharaszti MTK ellen, így egy nyerhető meccset veszítettek el az NB III. 7. fordulójában.
Fotó: Karnok Csaba

A szünet után nem tudott kellőképpen ritmust váltani a hazai alakulat, az 56. percben pedig Palócz előnyhöz juttatta a vendégeket. Kálovits védése után laNBssan reagáltak a HFC játékosai, a csatár pedig élt az adódott lehetőséggel, 1–2.

Néhány perccel később egy buktatásért a játékvezető tizenegyest ítélt a Dunaharasztinak, amit Pesti váltott gólra, 1–3. Ezt követően a vendégek ügyesen sáfárkodtak az idővel, sikeresen tördelték a játékot, hogy a hazaiak dinamikus támadójátéka ne tudjon kibontakozni.

Szűcs Róbert több játékosát is kisebb-nagyobb sérülés miatt nélkülözte, azonban a hajrában ők is pályára léptek a fordítás érdekében. Ez nem jött össze, a HFC legközelebb a MOL Magyar Kupában az NB I.-es Diósgyőrt fogadja szombaton 15 órától.

Szűcs Róbert: – Nem lehet mentség, hogy felforgatott kezdőcsapattal léptünk pályára, nem tettünk meg mindent a győzelemért. Túl sok egyéni hibát követtünk el. Sajnálom, mert ez egy nyerhető mérkőzés volt.

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 7. forduló:

Hódmezővásárhelyi FC–Dunaharaszti MTK 1–3 (1–1)
Hódmezővásárhely, 500 néző. Vezette: Nagy Attila László (Csákó, Balogh B.).
HFC: Kálovits – Illés R., Zana, Török, Guth (Nagy R., 57.), Di Mundo (Sallai, 73.), Hajnal (Gréczi, 57.), Zámbori D. (Hegedűs M., 73.), Sági M., Marsa, Rajsli T. (Tóth P., 57.). Edző: Szűcs Róbert.
Dunaharaszti: Gyatyel – Polonkai (Ispán, 69.), Pesti, Kovács-Horváth, Vitányi (Palócz, a szünetben), Kincses, Szabó D., Kanizsai, Mucsi (Szabó B., 69.), Ferkel (Szmola, 85.), Szalai. Edző: Ughy Márk.
Gólszerzők: Hajnal (7.), ill. Mucsi (45.), Palócz (56.), Pesti (65. – 11-esből).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu