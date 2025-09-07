Bosszantó, mert nyerhető meccset veszített el a HFC

Egy jobb oldali beadásból Hajnal Gergely fejesével már a hetedik percben megszerezte a vezetést a HFC az NB III. Dél-keleti csoportjában a Dunaharaszti MTK ellen. Jól játszott a HFC népes szurkolótábora előtt, de a második, megnyugtató gólt nem tudta megszerezni. A vendégek viszont váratlanul egy bedobás után még a szünet előtt egyenlíteni tudtak, a hazai védők picit belealudtak a szituációba és Mucsi szabadon fejelhetett, 1–1.

Szűcs Róbert edző szerint túl sok egyéni hibát követtek el a HFC játékosai a Dunaharaszti MTK ellen, így egy nyerhető meccset veszítettek el az NB III. 7. fordulójában.

Fotó: Karnok Csaba

A szünet után nem tudott kellőképpen ritmust váltani a hazai alakulat, az 56. percben pedig Palócz előnyhöz juttatta a vendégeket. Kálovits védése után laNBssan reagáltak a HFC játékosai, a csatár pedig élt az adódott lehetőséggel, 1–2.

Néhány perccel később egy buktatásért a játékvezető tizenegyest ítélt a Dunaharasztinak, amit Pesti váltott gólra, 1–3. Ezt követően a vendégek ügyesen sáfárkodtak az idővel, sikeresen tördelték a játékot, hogy a hazaiak dinamikus támadójátéka ne tudjon kibontakozni.

Szűcs Róbert több játékosát is kisebb-nagyobb sérülés miatt nélkülözte, azonban a hajrában ők is pályára léptek a fordítás érdekében. Ez nem jött össze, a HFC legközelebb a MOL Magyar Kupában az NB I.-es Diósgyőrt fogadja szombaton 15 órától.

Szűcs Róbert: – Nem lehet mentség, hogy felforgatott kezdőcsapattal léptünk pályára, nem tettünk meg mindent a győzelemért. Túl sok egyéni hibát követtünk el. Sajnálom, mert ez egy nyerhető mérkőzés volt.

Hódmezővásárhelyi FC–Dunaharaszti MTK 1–3 (1–1)

Hódmezővásárhely, 500 néző. Vezette: Nagy Attila László (Csákó, Balogh B.).

HFC: Kálovits – Illés R., Zana, Török, Guth (Nagy R., 57.), Di Mundo (Sallai, 73.), Hajnal (Gréczi, 57.), Zámbori D. (Hegedűs M., 73.), Sági M., Marsa, Rajsli T. (Tóth P., 57.). Edző: Szűcs Róbert.

Dunaharaszti: Gyatyel – Polonkai (Ispán, 69.), Pesti, Kovács-Horváth, Vitányi (Palócz, a szünetben), Kincses, Szabó D., Kanizsai, Mucsi (Szabó B., 69.), Ferkel (Szmola, 85.), Szalai. Edző: Ughy Márk.

Gólszerzők: Hajnal (7.), ill. Mucsi (45.), Palócz (56.), Pesti (65. – 11-esből).