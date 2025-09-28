Szerencséje is volt az SZVSE-nek a HFC elleni NB III.-as rangadón

Ezúttal a vendégek mellé szegődött Fortuna, ugyanis a HFC két ordító ziccert is kihagyott a Csongrád-Csanád vármegyei csapatok NB III.-as rangadójának az első perceiben. Előbb Gréczi vitte rá a labdát az SZVSE kapusára, majd középre passzolt, Hajnal viszont öt méterről nem találta el az üres kaput. Nem sokkal később Gréczi lövését védte bravúrral Balogh, majd a nyolcadik minutumban Czinanó már tehetetlennek bizonyult Dobronokyval szemben. Egy előreívelt labdát Guth tálalt ellenfele elé, aki köszönte szépen, és megszerezte a vezetést a vendégeknek, 0–1.

A piros mezes SZVSE nyerte az NB III.-as rangadót a HFC otthonában.

Fotó: Karnok Csaba

A 14. percben egy újabb előrevágott szegedi labda okozott gondot a vásárhelyi védőknek, ekkor Amarituei emelte át a HFC kapusát, 0–2. Ezután komoly százalékban birtokolta a labdát a hazai csapat, de a helyzetkihasználással gondjaik akadtak a vármegyei rangadón.

A második félidőben sem változott a játék képe, a vásárhelyiek támadtak, a szegediek pedig „betolták a buszt” a saját kapujuk elé. A HFC viszont csak szépíteni tudott, a 82. percben egy szöglet utáni kavarodásból Tóth Péter talált be, 1–2.