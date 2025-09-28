szeptember 28., vasárnap

Labdarúgás

8 perce

Szerencséje is volt az SZVSE-nek a HFC elleni NB III.-as rangadón

Két hatalmas gólhelyzetet is kihagyott az első tíz percben a Hódmezővásárhelyi FC otthon az SZVSE elleni rangadón. A 14. minutumig viszont a szegediek is kialakítottak kettőt, amit viszont gólra váltottak, így masszív védekezésüknek is köszönhetően 2-1-re legyőzték a HFC-t a labdarúgó NB III. délkeleti csoportjának 9. fordulójában.

Becsei Dávid
Hiába uralta a mérkőzés nagy részét a HFC, az SZVSE jobb helyzetkihasználásának köszönhetően elvitte mindhárom pontot.

Fotó: Karnok Csaba

Ezúttal a vendégek mellé szegődött Fortuna, ugyanis a HFC két ordító ziccert is kihagyott a Csongrád-Csanád vármegyei csapatok NB III.-as rangadójának az első perceiben. Előbb Gréczi vitte rá a labdát az SZVSE kapusára, majd középre passzolt, Hajnal viszont öt méterről nem találta el az üres kaput. Nem sokkal később Gréczi lövését védte bravúrral Balogh, majd a nyolcadik minutumban Czinanó már tehetetlennek bizonyult Dobronokyval szemben. Egy előreívelt labdát Guth tálalt ellenfele elé, aki köszönte szépen, és megszerezte a vezetést a vendégeknek, 0–1.

NB III.-as rangadót nyert az SZVSE Vásárhelyen.
A piros mezes SZVSE nyerte az NB III.-as rangadót a HFC otthonában.
Fotó: Karnok Csaba

A 14. percben egy újabb előrevágott szegedi labda okozott gondot a vásárhelyi védőknek, ekkor Amarituei emelte át a HFC kapusát, 0–2. Ezután komoly százalékban birtokolta a labdát a hazai csapat, de a helyzetkihasználással gondjaik akadtak a vármegyei rangadón

A második félidőben sem változott a játék képe, a vásárhelyiek támadtak, a szegediek pedig „betolták a buszt” a saját kapujuk elé. A HFC viszont csak szépíteni tudott, a 82. percben egy szöglet utáni kavarodásból Tóth Péter talált be, 1–2. 

Nyilatkozatok:

Szűcs Róbert: – Saját magunkat vertük meg, elnézést kérünk a szurkolóinktól! 

Mészáros Zoltán: – Ezt a győzelmet edzőkollégámnak, Kelemen Balázsnak ajánljuk. Köszönöm a csapatnak ezt a csodás délutánt, gratulálok az egész SZVSE-családnak! 

Hódmezővásárhelyen nyert az SZVSE

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 9. forduló:

Hódmezővásárhelyi FC–SZVSE 1–2 (0–2)
Hódmezővásárhely, 300 néző.  Vezette: Borók Dániel (Pálinkás, Dudás). 
HFC: Czinanó – Gréczi, Illés R., Zana, Herczeg, Török (Kovács K., a szünetben), Sipos G., Hajnal (Rajsli T., 86.), Tóth P., Guth, Marsa.  Edző: Szűcs Róbert. 
SZVSE: Balogh Cs. – Kormányos, Dobronoky, Beretka (Papp Á., 58.), Albert Cs. (Rádai, 58.), Mezei O., Benyó (Csamangó T., 85.), Farkas M., Kelemen V. (Nagy B., 74.), Kéri, Amariutei (Tóth D., 74.). Megbízott edző: Mészáros Zoltán. 
Gólszerzők: Tóth P. (82.), ill. Dobronoky (8.), Amariutei (14.). 

