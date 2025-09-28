szeptember 28., vasárnap

Labdarúgás

3 órája

Vérbeli rangadó jön Vásárhelyen, az SZVSE meglepné a HFC-t

Jön a rangadók napja. Kiemelt jelentőségű mérkőzéseket játszanak a Csongrád-Csanád vármegyei futballcsapatok az NB III. Délkeleti csoportjának kilencedik fordulójában.

Becsei Dávid

Csongrád-Csanád vármegyei rangadót rendeznek vasárnap 16 órától Hódmezővásárhelyen, ahova az SZVSE érkezik az NB III.-ban. A HFC-nek már ez lesz a második helyi rangadója a 2025–2026-os idényben, hiszen az ötödik körben a Szeged-Csanád GA II.-t fogadta és győzte le 3–2-re Szűcs Róbert csapata. A vásárhelyiek tizennégy ponttal a tabella negyedik pozícióját foglalják el, míg a szegediek nyolcat gyűjtve a tizenhat csapatos bajnoki csoportban a tizenharmadik helyen állnak. 

NB III.-as rangadót játszik egymással a HFC és az SZVSE.
A sárga-kék mezes HFC az előző idényben kétszer is legyőzte az SZVSE-t az NB III.-ban. Otthon 1–0-ra, idegenben 5–0-ra.
Fotó: Török János

Nyilatkozatok az NB III.-as rangadó előtt

– A Diósgyőr elleni kupameccs óta jó sorozatban vagyunk, lelkesek a srácok az edzéseken is. Úgy érzem, most kaptuk el azt a ritmust, ami akartunk. Az SZVSE elleni mérkőzés viszont teljesen más lesz, egy vérbeli rangadó. Egyet viszont megígérünk, ahogyan a DVTK, úgy a szegediek ellen sem állunk vissza, támadni fogunk majd. Ezt várják a szurkolóink tőlünk, a játékosaink is ezt a focit élvezik és tudják igazán játszani – nyilatkozta a Délmagyarországnak Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője. Jó hír a vásárhelyi szurkolóknak, hogy kapusuk, Czinanó Antal felépült sérüléséből. Egyetlen hiányzójuk Zámbori Dániel lehet, aki az előző fordulóban Martfűn sem lépett pályára Achilles-fájdalom miatt.

Jobb folytatást remélnek

– Egy jó csapat otthonában sok néző előtt egy jó hangulatú mérkőzésre számítok. A rangadó esélyese a Vásárhely, de szeretnénk erre rácáfolni. Mindkét csapat számára fontos lenne megszerezni a három pontot, hiszen a HFC a dobogó egyértelmű esélyesévé léphetne előre vele, míg mi távolodhatnánk a vonaltól. Tavaly sajnos sok babér nem termett nekünk a HFC-vel szemben, bízunk a jobb folytatásban idén – mondta érdeklődésünkre Kelemen Balázs, az SZVSE edzője, aki eltiltása miatt még nem lehet ott a kispadon. A vendégektől az előző fordulóban öten is hiányoztak, Lévai Norberten kívül viszont most mindenki visszatérhet.

Utaznak

Hasonlóan fontos mérkőzés vár idegenben a Szeged-Csanád GA II.-re, amely a Csepel vendége lesz vasárnap 16 órától. Mindkét csapat tíz pontot szerzett az eltelt nyolc forduló során, a szegedi fakó jobb gólkülönbségének köszönhetően kilencedik a tabellán, míg a csepeliek a tizedikek. A találkozó győztese tovább tapadhat a középmezőny elejéhez, míg a vesztes hátrafelé tekintgethet. 

