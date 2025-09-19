2 órája
Nyomós oka van az SZVSE-nek, hogy hamarabb kezdje bajnokiját az NB III.-ban
Páros forduló jön, így a szegedi csapatok itthon játszanak. A labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának nyolcadik fordulójában a Szeged-Csanád GA II. szombaton 11 órától a Monort, az SZVSE pedig vasárnap 14 órától az ESMTK-t fogadja. A Hódmezővásárhelyi FC vasárnap 16 órától a Martfű vendége lesz.
Ismét hamarabb kezdi NB III.-as bajnokiját az SZVSE itthon, így minden érdeklődő kiér a Szeged-Csanád GA 17 órakor kezdődő NB II.-es mérkőzésére is a Soroksár ellen vasárnap délután. Az SZVSE kispadján továbbra is Mészáros Zoltán irányít majd Kelemen Balázs eltiltása miatt, az ellenfél pedig az az ESMTK lesz, amely két vereséggel és egy döntetlennel indította a pontvadászatot, sikeres bordányi MOL Magyar Kupa-találkozója óta viszont sorozatban négy bajnokit nyert meg.
– A legutóbbi fordulóban a BKV Előre otthonában egy–nullára nyertünk, így nyugodtabban készülhettünk a folytatásra, a MOL Magyar Kupa-forduló miatt pedig a regenerálódásra is jutott idő. Ezen a héten már keményen dolgoztunk, szeretnénk ponttal vagy pontokkal gazdagodni és megszakítani a vendégek jó sorozatát a bajnokságban – jegyezte meg a Délmagyarországnak Kelemen Balázs, az SZVSE edzője.
Hozzátette, az ESMTK valós arca az, amelyet a bordányi meccsük óta mutatnak, nem pedig az, amelyet előtte.
– A bajnoki címért kell és fognak is versenyezni a játékerejük alapján. Tényleg nem kezdtek jól, de azóta megmutatták, hogy mire képesek. Tavaly pedig a saját bőrünkön is megtapasztaltuk a játékerejüket, amikor nyolc–nullára kikaptunk tőlük idegenben. Itthon viszont pontot raboltunk tőlük, abból a meccsből szeretnénk kiindulni – hangsúlyozta a tréner.
Ismerősökhöz utazik a HFC
A Hódmezővásárhelyi FC a Martfű vendége lesz. A MOL Magyar Kupa hétvégéjén mindkét csapat érdekelt volt, a HFC az NB I.-es DVTK-val játszott ezer szurkoló előtt nagyszerű mérkőzést, míg Koncz Zsolt csapata 4–4-es rendes játékidőt után büntetőkkel 5–4-re győzte le a Dombóvárt. Az NB III.-ban viszont nem állnak jól. Két győzelemmel kezdtek, azóta viszont ötször kikaptak, így a 14. helyen állnak a tabellán.
– Játékkép alapján a DVTK ellen néztünk ki a legjobban idén. A támadójátékot erőltettük, szerencsére a játékosok sem akarnak visszaállni védekezni, és én is támogatom ezt a felfogást. Ugyanakkor ebben benne van egy négy–egyes győzelem és négy–négyes döntetlen is olykor – magyarázta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője.
Bőven akad ismerős játékos a Martfűben, hiszen korábban Hunya Krisztián, Antman Joshua, Fődi Zsolt, Bogdán Bence és Mahler Gergő is megfordult a HFC-ben.
– Semmiképpen sem szabad lebecsülni őket, képességek alapján sokkal jobb eredményekre hivatottak. Nehéz rajtuk eligazodni, van, amikor a szebbik arcukat mutatják, és van, amikor nem – állapította meg Szűcs.
Itthon játszik a Szeged-Csanád GA II.
A legutóbbi két fordulóban hat pontot gyűjtő Szeged-Csanád GA II. a bombaformában lévő Monort fogadja. A vendégek két döntetlennel kezdték az új szezont, azóta viszont ötször nyertek.
NB III., Dél-keleti csoport, 8. forduló:
Szombat, 11 óra: Szeged-Csanád GA II.–Monor. Vasárnap, 11 óra: Honvéd II.–Békéscsaba II., Vasas II.–Tiszaföldvár. 14 óra: SZVSE–ESMTK. 16 óra: Gyula–BKV Előre, Martfű–HFC, Dunaharaszti MTK–III. ker. TVE, Dabas–Csepel.
