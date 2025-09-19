Nyomós oka van az SZVSE-nek, hogy hamarabb kezdje bajnokiját az NB III.-ban

Ismét hamarabb kezdi NB III.-as bajnokiját az SZVSE itthon, így minden érdeklődő kiér a Szeged-Csanád GA 17 órakor kezdődő NB II.-es mérkőzésére is a Soroksár ellen vasárnap délután. Az SZVSE kispadján továbbra is Mészáros Zoltán irányít majd Kelemen Balázs eltiltása miatt, az ellenfél pedig az az ESMTK lesz, amely két vereséggel és egy döntetlennel indította a pontvadászatot, sikeres bordányi MOL Magyar Kupa-találkozója óta viszont sorozatban négy bajnokit nyert meg.

A DVTK elleni kupameccs után Martfűn játszik bajnokit a HFC az NB III. 8. fordulójában.

Fotó: Török János

– A legutóbbi fordulóban a BKV Előre otthonában egy–nullára nyertünk, így nyugodtabban készülhettünk a folytatásra, a MOL Magyar Kupa-forduló miatt pedig a regenerálódásra is jutott idő. Ezen a héten már keményen dolgoztunk, szeretnénk ponttal vagy pontokkal gazdagodni és megszakítani a vendégek jó sorozatát a bajnokságban – jegyezte meg a Délmagyarországnak Kelemen Balázs, az SZVSE edzője.

Hozzátette, az ESMTK valós arca az, amelyet a bordányi meccsük óta mutatnak, nem pedig az, amelyet előtte.

– A bajnoki címért kell és fognak is versenyezni a játékerejük alapján. Tényleg nem kezdtek jól, de azóta megmutatták, hogy mire képesek. Tavaly pedig a saját bőrünkön is megtapasztaltuk a játékerejüket, amikor nyolc–nullára kikaptunk tőlük idegenben. Itthon viszont pontot raboltunk tőlük, abból a meccsből szeretnénk kiindulni – hangsúlyozta a tréner.

Ismerősökhöz utazik a HFC

A Hódmezővásárhelyi FC a Martfű vendége lesz. A MOL Magyar Kupa hétvégéjén mindkét csapat érdekelt volt, a HFC az NB I.-es DVTK-val játszott ezer szurkoló előtt nagyszerű mérkőzést, míg Koncz Zsolt csapata 4–4-es rendes játékidőt után büntetőkkel 5–4-re győzte le a Dombóvárt. Az NB III.-ban viszont nem állnak jól. Két győzelemmel kezdtek, azóta viszont ötször kikaptak, így a 14. helyen állnak a tabellán.

– Játékkép alapján a DVTK ellen néztünk ki a legjobban idén. A támadójátékot erőltettük, szerencsére a játékosok sem akarnak visszaállni védekezni, és én is támogatom ezt a felfogást. Ugyanakkor ebben benne van egy négy–egyes győzelem és négy–négyes döntetlen is olykor – magyarázta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője.