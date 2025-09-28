Kiélezett meccset játszott a Szeged-Csanád GA II. az NB III.-ban

Kiélezett rangadót hozott a két tízpontos együttes találkozója az NB III. Dél-keleti csoportjában. Közvetlenül a szünet előtt szerezte meg a vezetést a Csepel a Szeged-Csanád GA II. ellen, amely végül győztes gólnak bizonyult. Bár a második játékrész során mindent megtett az egyenlítés érdekében Bilics Igor csapata, a hazaiak a vendégek összes lehetőségét hatástalanították.

A fehér mezes Szeged-Csanád GA II. 1–0-s vereséget szenvedett a Csepel otthonában az NB III.-ban.

Fotó: Karnok Csaba

A Szeged-Csanád GA II. lecsúszott a tabella 11. helyére, miután az SZVSE, a Dunaharaszti MTK és a III. ker. TVE is nyert vasárnap este. Bilicsék tíz, Kelemenék tizenegy, míg a HFC tizennégy pontnál járnak. A vásárhely az ötödik, a listavezető Gyula 22, a Monor 21, az ESMTK 19, a Dabas pedig 16 pontot gyűjtött eddig.

További eredmények: Békéscsaba II.–Dabas 0-1, III. ker. TVE–Martfű 4-0, ESMTK–Gyula 2-1, BKV Előre–Honvéd II. 1-1, Monor–Vasas II. 0-0, Tiszaföldvár–Dunaharaszti MTK 2-3.

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 9. forduló:

Csepel–Szeged-Csanád GA II. 1–0 (1–0)

Budapest, Csepel Stadion. Vezette: Erdélyi Balázs (Juhász B., Derda).

Csepel: Szűcs K. – Tóth L. (Giuliani, 76.), Mészáros L. (Csabafi, a szünetben), Pintér, Bencsetler, Csákány, Kubitsch, Túri, Torda (Katkó, a szünetben), Sükösd (Dunai, 83.), Halácsi (Szűcs L., 92.). Edző: Takács László.

Szeged-Csanád GA II.: Illés B. – Pleskó, Lukácsi (Holló Nagy, 69.), Gera B., Nagy D., Budai (Borbás M., 69.), Deák, Papp Á., Bakó (Vata, 77.), Dudás, Nagy D. (Mádi Sz., 77.). Edző: Bilics Igor.

Gólszerző: Tóth L. (45.).

A csoport helyi rangadóján az SZVSE 2–1-re nyert Hódmezővásárhelyen.